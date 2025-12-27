Quicksilver (tome 1) de Callie Hart : quand le livre audio se réinvente en tandem

Le livre audio continue d’explorer de nouvelles voies, et Quicksilver (tome 1) de Callie Hart est une première francophone particulièrement réussie.
Édité par Audiolib, en collaboration avec le studio Rosalie – de bouche à oreilles, ce livre audio propose une expérience innovante : une interprétation en tandem, pensée comme un véritable dialogue sonore.
Interprété par Marion Peronnet et Arnaud Masclet, Quicksilver ne se contente pas de raconter une histoire : il l’incarne à deux voix qui se répondent, et c’est là que réside toute son originalité.
Une Romantasy entre sable brûlant et glace éternelle
L’intrigue nous entraîne à Zilvaren, un royaume désertique où l’eau est plus précieuse que l’or. C’est là que survit Saeris Fane, voleuse aux multiples secrets. Un incident – un portail magique déclenché accidentellement – bouleverse son destin : elle est projetée dans Yvélia, un monde de glace peuplé de faës et de légendes anciennes. Saeris y devient la première humaine à fouler ces terres depuis mille ans.
Son sort se lie alors à celui de Kingfisher, guerrier Fae aussi charismatique que tourmenté, dont le passé et les intentions restent volontairement opaques. Entre eux, la tension est immédiate : attirance, méfiance, affrontement… Le feu et la glace n’ont jamais aussi bien porté leur nom.
Une interprétation audio qui fait la différence
L’un des grands atouts de cette adaptation réside dans son interprétation en tandem : Marion Peronnet incarne les voix féminines, dont Saeris, tandis qu’Arnaud Masclet prête la sienne aux personnages masculins, Kingfisher en tête.
Cette alternance crée une dynamique très proche du dialogue réel et renforce considérablement l’immersion.
Les émotions – tension, colère, désir, doutes – circulent avec une intensité palpable. Les effets sonores (échos, chuchotements, superpositions) et les ponctuations musicales viennent soutenir l’ensemble sans jamais l’alourdir. Le résultat est fluide, vivant, et donne la sensation d’être au plus près des personnages et de leurs conflits.
Pour celles et ceux qui souhaitent se faire leur propre avis, des extraits sont disponibles à l’écoute sur Instagram.
La plume de Callie Hart : intensité et tension maîtrisées
Callie Hart livre ici une romantasy dense et assumée. Le world-building s’installe progressivement, opposant un désert implacable à un univers glacé chargé de mythes. Les personnages, parfois cabossés, toujours marqués par leur passé, évoluent dans des relations tendues et profondément sensuelles.
Le style est fluide, rythmé, parfois brutal, loin de toute romance édulcorée. Les enjeux sont clairs, le danger omniprésent, et l’attirance entre les protagonistes se construit sur le conflit autant que sur le désir.
Quicksilver – Verdict
Quicksilver s’impose comme un excellent exemple de ce que le livre audio peut offrir lorsqu’il ose innover.
Si les premières heures prennent le temps de poser les bases de l’univers, l’intensité monte rapidement et rend l’écoute difficile à interrompre. L’alchimie entre Saeris et Kingfisher fonctionne pleinement, portée par une interprétation solide et immersive.
Un premier tome recommandé aux amateurs de faës, de portails magiques, de guerriers ténébreux et de romances brûlantes, mais aussi à celles et ceux qui souhaitent découvrir une approche différente et ambitieuse du livre audio.
