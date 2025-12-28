La parade des animaux, un livre qui se déplie au fur et à mesure !

La parade des animaux, de Jane Yolen et Anne Yvonne Gilbert (La Martinière Jeunesse) est un livre objet dédié aux enfants dès 3 ans.
Ce livre est une véritable célébration du règne animal sous la forme d’une grande parade colorée et rythmée.
Des animaux familiers aux espèces exotiques, les pages se déplient comme un accordéon, au fur et à mesure que les animaux se mettent en marche, chacun avec sa particularité. Un texte court et incisif, idéal pour une lecture à voix haute. Les voilà qui défilent, tout petits ou gigantesques, lents ou rapides, agiles ou patauds…
Le côté accordéon rend cette parade encore plus magique ! L’album se feuillette et se déplie sur 2,40 mètres de long.
Idéal pour une première approche des livres d’images, La parade des animaux est un festival animalier enchanteur.
Le format cartonné et les illustrations contrastées captent immédiatement l'attention des plus jeunes. C'est un excellent support pour apprendre le nom des animaux et le concept de séquence, tout en profitant d'un moment de lecture dynamique et joyeux.
