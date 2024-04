Le livre qui peut lire dans ton esprit – Un livre magique pour les enfants

Comment émerveiller petits et grands avec ce tour de magie vieux comme le monde ? C’est le thème de Le livre qui peut lire dans ton esprit de Marianna Coppo (Ed. Grasset Jeunesse) à conseiller dès 3 ans.

Les tours de magie peuvent aussi être réalisés par un livre. Mais un livre pas comme les autres. Pour cela, il faut un livre vraiment interactif, un livre-jeu.

C’est le cas de ce grand album cartonné, joliment illustré entre tradition et modernité.

Il s’agit d’un spectacle du genre de la magie. L’enfant auquel l’adulte lit le livre assiste à un moment non pas de prestidigitation, ni d’illusionnisme, mais de télépathie.

La magicienne Lady Rabbit (comme « lapin » en anglais, celui qui sort du chapeau du magicien, bien sûr) demande à l’enfant de désigner, dans sa tête, un des personnages parmi le public sagement installé dans les fauteuils de la salle de spectacle.

Elle lui demande seulement de dire dans quelle rangée ce personnage est installé. Et comme par magie, après l’entracte, et bien que les spectateurs aient tous changé de place, la petite magicienne toute ronde annonce, sans jamais se tromper, le personnage que l’enfant avait choisi en secret !

Et ça marche à tous les coups ! Lady Rabbit lit vraiment dans les pensées de l’enfant en confirmant le choix initial !



L’univers de ce beau livre-jeu adopte tous les codes graphiques et le décor du spectacle de magie : rideau rouge, public bigarré et attentif composé d’amusants personnages, chapeau de magicienne, lapins et cartes à jouer par-ci par-là. Rien ne manque et tout est prêt pour participer au spectacle que Lady Rabbit va mener rondement.

On vous le disait : un livre magique, un livre qui peut lire dans ton esprit !

Chronique rédigée par Florence Lesavre et Régine Barat

