Kobo Libra Colour – Vidéo – La liseuse couleur haut de gamme très sympa !

Kobo a mis non pas une mais deux liseuses couleur de livres numériques sur le marché. La Kobo Libra Colour arrive avec sa petite soeur la Kobo Clara Colour !

Rakuten Kobo, l’un des deux leaders mondiaux sur le marché des liseuses se lance dans la vente de liseuses en couleur.

Avec ces nouveaux appareils de lecture, Kobo entend toucher d’autres publics et contenter toujours plus les adeptes de lecture numérique. Car désormais, la lecture de livres en couleur est enfin disponible sur des liseuses e-ink !

Nous avons découvert la Kobo Clara Colour voir notre vidéo en fin d’article. Voici maintenant la Kobo Libra Colour, un modèle haut de gamme qui pourrait bien tenir ses promesses.

Nous testerons cette machine dans un second temps. En attendant découvrez notre vidéo et les dates, prix et spécifications de la liseuse, ci-dessous ou regardez la vidéo en suivant ce lien.

Spécifications de Kobo Libra Colour

La Libra Colour est une grande liseuse de 7 pouces. Elle dispose de 32 Go de stockage.

Là encore, l’appareil est étanche. Elle permet d’écouter des livres audio grâce au Bluetooth.

La résolution est de 300 PPI pour le noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur.

La Kobo Libra Colour, a un atout de plus. Elle est compatible avec le Stylus 2 Kobo (vendu séparément) comme pour les liseuses Elipsa. On peut donc écrire, prendre des notes, dessiner en utilisant la couleur à portée de mine !



Bien sûr, on retrouve le Dark Mode et le mode ComfortLight Pro pour plus de confort de lecture. Le nouvel écran couleur E Ink Kaleido3 a été optimisé par Kobo.

L’ergonomie et le design incurvé s’adaptent à la prise en main. Elle est aussi dotée de boutons de rotation des pages. On lit en mode portrait ou paysage selon l’envie.

La Libra Colour bénéficie bien évidemment de toutes les possibilités offertes par le modèle précédent, Kobo Libra 2 voir notre test.

Concernant la batterie, celle-ci est endurante. La batterie est résistante. Elle dure jusqu’à 40 jours, sur la base de 30 minutes de lecture par jour. Pour cela, l’éclairage avant doit être à 30 % de luminosité et le Wi-Fi et Bluetooth désactivés.

Kobo Libra Colour sera disponible le 30 avril. Les précommandes débutent. Son prix : 229.99€. Cliquez ici pour l’acheter.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités