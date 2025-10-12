On a lu, Guide pratique pour boulangère magique – Levain, pain d’épice et meurtre

Parmi les nombreuses sorties de cette rentrée, « Guide pratique pour boulangère magique » de T. Kingfisher – édité aux éditions Seuil Jeunesse, se démarque par son univers original et un récit plus sombre qu’il n’y paraît.
Destiné aux 11 ans et plus, le roman démontre quelques facilités scénaristiques (pour les plus grands), mais avec des rebondissements bienvenus et un côté sombre très marqué dans la deuxième partie du récit, qui donne de la consistance et de la profondeur à l’enquête. Des personnages meurent, et de manière globale, ils sont faillibles – plus nuancés que juste « noir » ou « blanc ».
La lecture est fluide, rythmée. Mona est jeune, cela se ressent de manière régulière, mais elle se comporte comme une jeune femme de 14 ans, et c’est bien normal après tout. Elle reste un personnage dont on a envie de suivre l’évolution et les pérégrinations.
On trouve les archétypes certes classiques des personnages secondaires mais ce qui rend la lecture vraiment fun, ce sont tous les détails autour de la pâtisserie (sans oublier Bob et le bonhomme en pain d’épice) qui donnent vraiment un aspect plus original au récit.
Résumé de Guide pratique pour boulangère magique
À Pont-Aulacs, il y a des sorciers puissants capables de commander la foudre et le temps, et puis il y a les autres. Comme Mona, par exemple. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain ou faire danser des petits gâteaux. Dans la boulangerie où elle est apprentie, sa magie fait des merveilles !
Quand Mona se retrouve soupçonnée d’un affreux crime qu’elle n’a pas commis puis pourchassée par le véritable assassin, elle n’a plus le choix : elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour faire autre chose que des tartelettes !
Mais c’est promis : elle préparera quand même quelques bonshommes en pain d’épices.
