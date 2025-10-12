Wahou ! Un livre ultra orignal signé Hervé Tullet

Hervé Tullet est un petit génie. Artiste et auteur jeunesse il multiplie les initiatives originales qui contribuent à épanouir les enfants !
Wahou ! (Bayard Jeunesse) est son dernier livre et vous allez voir, il s’est surpassé !
Wahou ! Une menotte et puis s’en va
Cet album cartonné pèse son poids et invite les bambins dès l’âge de 2 ans, à suivre l’aventure avec leur petite main.
On tourne la première page, on pose sa menotte et c’est parti pour une aventure ludique, drôle et très instructive.
L’enfant est invité à suivre une ligne, à soulever un flap qui poursuit l’histoire. A chaque page tournée se cache une nouvelle surprise et un ou plusieurs rabats. Le livre regorge de trous, de volets et d’éléments à manipuler, garantissant un “effet Wahou !” à chaque page tournée.
Entre art et pédagogie
Les graphismes sont au top, les découvertes et les actions endiablées qui incitent les juniors à participer s’enchainent. Hervé Tullet en profite aussi pour faire de la pédagogie : apprendre la droite et la gauche, identifier ce qui est grand ou petit…
Fidèle à son approche créative, Hervé Tullet prouve qu’il suffit de taches, de lignes et de gribouillis pour libérer la créativité de manière décomplexée.
Avec Wahou ! Les parents vont être jaloux car le livre est à mi-chemin entre le beau livre qu’on aime feuilleter quand on a envie de se détendre et l’album jeunesse.
Je pense que pas mal d’adultes auront envie de se l’offrir, même s’ils n’ont pas d’enfants !
Cet album démocratise aussi l’art, enchante par son interactivité et son humour.
Je m’arrête là, car trop de superlatifs tuent les superlatifs ! Mais croyez-moi Wahou c’est vraiment trop chouette ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
