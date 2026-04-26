Sélection de trois livres pour les enfants à lire toute l’année !

Prenez le temps de lire, passez cette passion à vos enfants. Nous avons sélectionné trois livres pétillants et pas gnangnans pour les juniors.
Alix et Huguette – Maude Begon (Bayard Jeunesse). Le meilleur des grands frères – Ben Mantle (Milan). Mon talent fou pour observer les animaux – Aline Portman (Seuil Jeunesse).
Alix et Huguette
Imaginez que votre armoire soit un portail vers les années 70 : c’est la folle découverte d’Alix qui y rencontre Huguette.
Entre uniformes d’école et bêtises intemporelles, ce duo malicieux prouve que l’amitié n’a que faire des fossés générationnels.
Une aventure tendre et rythmée dès 7 ans, idéale pour explorer le passé avec un regard complice et amusé.
A noter une découpe très mignonne sur la couverture qui ouvre les portes aux enfants malicieux. Pour acheter ce livre suivez ce lien ou cliquez ici.
Mon talent fou pour observer les animaux
Armé de ses jumelles, Ours est persuadé d’être un expert, pourtant il ne débusque absolument aucune bête dans la forêt.
Ce cache-cache visuel plein d’humour invite les petits dès 4 ans à aiguiser leur regard là où le héros échoue malicieusement.
Une ode à la patience et à la contemplation qui prouve que la nature regorge de trésors pour qui sait vraiment regarder. Pour acheter ce livre suivez ce lien ou cliquez ici.
Le meilleur des grands frères
Félix et Nano partagent un univers fantastique débordant de jeux épiques, jusqu’à ce que l’aîné réclame le droit nécessaire d’être un peu seul.
Ben Mantle explore avec humour et finesse ce moment de tension où l’on apprend à respecter l’espace de l’autre pour mieux se retrouver.
Cet album est une immersion tendre dans l’imaginaire enfantin à conseiller dès 4 ans. Il montre aussi que les petites colères dans une fratie, n’entament jamais durablement une complicité exceptionnelle. Suivez ce lien pour acheter ou Cliquez ici.
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