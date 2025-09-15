Astérix en Lusitanie : la couverture dévoilée, 5 choses à savoir sur le prochain album

Le 41ème album des irréductibles Gaulois arrive à grands pas, et il promet un voyage haut en couleur ! Intitulé Astérix en Lusitanie, ce nouvel opus paraîtra le 23 octobre.
Il nous transporte dans les ruelles pittoresques de Lisbonne, où Astérix, Obélix et Idéfix semblent savourer chaque instant de leur périple.
Une couverture comme une carte postale
La couverture d‘Astérix en Lusitanie, fraîchement dévoilée, nous montre nos héros gravissant une rue pentue de la capitale portugaise, baignés de soleil et de bonne humeur. Fabcaro, le scénariste, explique son intention :
« J’avais envie d’une couverture sans action particulière, plutôt contemplative, qui donne plus une idée de l’ambiance et du cadre que de l’histoire elle-même. Presque une carte postale de vacances, où l’on sent le soleil et le parfum de l’océan rien qu’en la regardant. »
Cette couverture est une image qui invite au voyage, tout en gardant quelques clins d’œil narratifs pour les fans les plus attentifs.
Astérix en Lusitanie – Une sortie mondiale attendue
Publié aux éditions Albert René, Astérix en Lusitanie sera disponible dans 19 langues et dans environ 25 pays.
Ce sont pas moins de cinq millions d’exemplaires qui envahiront les librairies, dont deux millions rien que pour la France. Une preuve que nos Gaulois n’ont rien perdu de leur popularité !
Fabcaro et Didier Conrad aux commandes
Après le succès des précédents albums, le duo Fabcaro (scénario) et Didier Conrad (dessin) reprend du service pour cette nouvelle aventure.
Leur complicité artistique promet une histoire pleine d’humour, de clins d’œil historiques et de rebondissements inattendus.
Un personnage lusitanien ressuscité
L’intrigue mettra en lumière un personnage lusitanien déjà aperçu brièvement dans Le Domaine des dieux (1971). Ce dernier viendra solliciter l’aide d’Astérix et Obélix, entraînant nos héros dans une mission qui s’annonce aussi épique que dépaysante.
Mais au fait, c’est où la Lusitanie ?
Par Toutatis, si vous ne connaissez pas encore la Lusitanie, voici un petit rappel historique.
Cette région correspond principalement à l’actuel Portugal et à une partie de l’ouest de l’Espagne.
À l’époque romaine, elle formait une province de l’Empire, créée en 27 av. J.-C. par Auguste, avec pour capitale Augusta Emerita — aujourd’hui Mérida, en Espagne.
L’album Astérix en Lusitanie est déjà en précommande ici