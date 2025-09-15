Test Samsung Galaxy Z Flip 7 – Faut-il l’acheter ?

J’ai testé le Samsung Galaxy Z Flip 7 pendant plusieurs semaines. Son design remanié et ses nouveautés justifient-ils l’achat ? Je vous donne la réponse.
Samsung se décide enfin à changer le visage du Galaxy Z Flip 7. Plus fin, il se dote d’un grand écran extérieur. Ces changements étaient très attendus mais ce ne sont pas les seuls et certains posent question.
Le Galaxy Z Flip 7 réussit-il sa transformation ? Découvrez ce que je pense du Z Flip 7 dans mon test. (Non sponsorisé)
Le Galaxy Z Flip 7 12/256 Go est à 1202 €.
Cliquez sur ce lien pour l’acheter.
Le prix de la version 12/512 Go monte à 1322 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung vous offre en plus un Galaxy Tab A9 et des Galaxy Buds 3. Vous avez également 10 % de remise via l’application Samsung Shop.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – Le temps du renouveau
Comme le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy Z Flip 7 change d’apparence. Il aura fallu attendre plusieurs années pour que Samsung se décide à écouter ses fans. Samsung a entièrement revu le design de son petit smartphone pliable.
Il adopte un format proche de celui d’un smartphone classique. Il mesure 166,7 x 75,2 x 6,5 mm déplié. À titre de comparaison, les dimensions du Galaxy Z Flip 6 sont de 165,1 x 71,9 x 6,9 mm. J’apprécie beaucoup son nouveau format.
Plus large et légèrement plus grand, le Z Flip 7 devient plus ergonomique et plus agréable à utiliser. Moins étroit, il offre plus de place pour taper sur le clavier et naviguer.
Ces changements n’influent aucunement sur son épaisseur et son poids. Le Galaxy Z Flip 7 est beaucoup plus compact que son prédécesseur. Il ne fait plus que 13,7 mm replié contre 14,9 mm pour le Z Flip 6.
Il conserve le même poids à un gramme près. Le Z Flip 7 pèse 188 g malgré sa taille et sa batterie plus imposante. Il se glisse toujours aussi facilement dans une poche de chemise ou de pantalon.
Un grand écran extérieur qui change tout
Le Galaxy Z Flip 7 accueille enfin un écran externe digne de ce nom. Sa diagonale passe de 3,4 pouces à 4,1 pouces. Il s’étale sous les caméras et occupe 84 % de la surface de l’appareil. Il devient utilisable au quotidien sans avoir nécessairement recours à l’écran interne.
Samsung permet d’afficher plus de widgets sur cet écran mais ils demeurent limités. Vous trouverez la liste des widgets autorisés dans les paramètres dédiés à l’écran extérieur.
Vous pouvez consulter des applis comme Now Brief, les contacts, le calendrier, la bourse, Health, la galerie, la météo, le téléphone, Notes ou encore Outlook.
Pour le reste, il faut ruser mais j’ai la solution. Je vous explique comment afficher n’importe quelle application sur l’écran externe du Galaxy Z Flip.
Cette astuce fonctionne aussi sur les autres Galaxy Z Flip. Ça n’est pas compliqué et on se demande pourquoi Samsung ne l’a pas fait nativement comme Motorola avec le Razr 60 Ultra.
L’astuce pour installer toutes les apps sur l’écran extérieur du Galaxy Z Flip 7
Allez sur le Play Store et cherchez l’application Good Lock officielle de Samsung. Elle sert à personnaliser les smartphones.
Ouvrez Good Lock. Faites défiler la liste d’applis vers le bas et téléchargez Multistar.
Appuyez sur l’icône Multistar et sélectionnez « I love Galaxy Foldable » puis Launcher Widget. Choisissez toutes les applications que vous souhaitez afficher sur l’écran externe. Retournez dans les paramètres classiques de l’écran externe du Z Flip 7.
Ajoutez le widget Good Lock Launcher. Désormais vous pouvez accéder à toutes les applications à partir de l’écran externe.
Après cet intermède, revenons à l’écran externe. Outre ce gain de place, la qualité est au rendez-vous. Le taux de rafraîchissement de cet écran Super AMOLED monte jusqu’à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Son niveau de luminosité atteint des pics de 2600 nits ce qui permet de le consulter en plein soleil sans aucun problème.
Un écran pliable plus grand
De son côté, l’écran pliable gagne également un peu d’espace. Sa diagonale passe à 6,9 pouces au lieu de 6,7 pouces. On devine un cadre noir autour de l’écran légèrement plus fin mais il reste quand même très présent à mon goût.
Au final, la dalle occupe 89 % de la surface. Au-delà de cet ajustement, j’apprécie surtout son nouveau format. Il adopte un ratio 21:9, moins allongé et moins étroit. Il est beaucoup plus agréable notamment pour jouer.
Cet écran Dynamic AMOLED 2X repose sur une technologie LTPO. Son taux de rafraichissement varie de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Il bénéficie du même niveau de luminosité de 2600 nits que l’écran externe.
Sur le Galaxy Z Flip 6 la pliure au centre de l’écran était assez marquée. Samsung a corrigé le tir. Le Galaxy Z Flip 7 bénéficie d’une nouvelle charnière en aluminium renforcée et le verre pliable est 50 % plus épais.
Grâce à ces améliorations la marque ne se voit quasiment plus au centre de l’écran et on la sent à peine. L’écran paraît aussi beaucoup plus résistant sous les doigts. Lors du test, j’ai joué sur l’écran sans prendre aucune précaution particulière.
Les performances – Pourquoi ce choix ?
L’égalité entre le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold s’envole pour cette septième édition. Samsung fait l’impasse sur le Snapdragon 8 Elite au profit de l’Exynos 2500. Les deux processeurs ne jouent pas dans la même cour. L’Exynos est sans conteste moins puissant.
J’ai pu jouer à Genshin avec des graphismes réglés sur le niveau élevé et une fréquence d’image en 30 fps sans ressentir de ralentissement. Le Snapdragon 8 Elite du Galaxy Z Fold 7 permet de jouer avec des réglages au maximum. On peut se consoler en se disant que l’Exynos 2500 est beaucoup moins énergivore.
J’ai noté également une montée en température rapide. On sent vite la chaleur à travers la coque quand on joue sans que cela devienne pour autant insupportable.
Au-delà des jeux, vous ne ressentirez pas la différence. L’Exynos 2500 est “aussi apte” que le Snapdragon 8 Elite à gérer de l’IA. Gemini Live, Circle to Search, traduction en temps réel, transcription, retouche photo, il sait tout gérer comme un grand avec une petite aide du Cloud de temps en temps.
Pendant que vous jouez, vous pourrez profiter d’un son clair diffusé à travers deux haut-parleurs. Il ne sature pas même à un niveau élevé. J’ai constaté un léger déséquilibre. Celui du haut est un peu moins puissant.
Une autonomie en hausse
Le Galaxy Z Flip 7 cache sous sa coque une batterie de 4300 mAh. C’est 300 mAh de mieux que le Z Flip 6. Ce coup de pouce ajouté au processeur Exynos 2500 garantit au Z Flip 7 une autonomie de plus d’une journée en utilisant les deux écrans. Le Z Flip 7 se montre plus performant que son ancêtre.
Comme d’habitude les jeux vidéo amputent sérieusement l’autonomie. Une partie de 15 minutes de Genshin Impact consomme 5 % de batterie dans les conditions mentionnées plus haut.
La vitesse de charge est le sujet qui fâche. Comme pour le Galaxy Z Fold 7, je ne comprends pas la décision de Samsung. Le Galaxy Z Flip 7 est compatible avec la recharge filaire 25 W. Il faut patienter 1h30 pour récupérer 100 % de batterie. C’est long. Il ne reste plus qu’à se consoler avec la recharge sans fil 15 W.
La photo – Les mêmes capteurs
Le Galaxy Z Flip 7 hérite du même appareil photo que le Z Flip 6. Samsung n’a pas jugé utile de le faire évoluer. Pour ce prix, j’aurais apprécié une mise à jour de l’appareil photo comme sur le Galaxy Z Fold 7.
Le Galaxy Z Flip 7 doit donc se contenter d’un capteur principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP. Le capteur Selfie reste aussi à 10 MP.
De jour, l’appareil capture des photos avec des couleurs vives sans verser dans l’excès. Les clichés sont propres avec un bon niveau de détails. En extérieur comme en intérieur, le smartphone gère bien la luminosité. Les photos reflètent ce que vous avez sous les yeux même dans des conditions difficiles.
La situation se complique avec les photos de nuit. Le Galaxy Z Flip 7 a plus de mal à gérer les sources lumineuses artificielles multiples. Il a tendance à augmenter la luminosité sans vraiment analyser la scène. Je me suis souvent retrouvé avec des photos surexposées pleines de halos lumineux. Une mise à jour des algorithmes pourrait régler le problème. Les photos manquent aussi un peu de netteté.
L’ultra grand-angle fait ce qu’il peut compte tenu de sa résolution. Néanmoins les déformations sont limitées et les couleurs respectées par rapport au capteur principal.
Les portraits sont propres avec un détourage précis.
Une fonction sympa inhérente au Z Flip 7 permet de visualiser la prise de vue sur l’écran extérieur.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – Ce que j’en pense
Le Galaxy Z Flip 7 provoque un sentiment mitigé. D’un côté, sa transformation est la bienvenue. Il est plus fin et surtout son écran extérieur ne s’apparente plus à un gadget. Plus grand, il devient utilisable pour de nombreuses tâches sans avoir besoin d’ouvrir en permanence l’écran pliable. J’apprécie également son autonomie plus confortable.
De l’autre côté, je regrette son processeur Exynos moins puissant que le Snapdragon 8 Elite ou encore l’absence d’évolution de son appareil photo par rapport au Z Flip 6.
Entendons nous bien, son processeur Exynos 2500 est suffisamment puissant pour ne pas être limité dans l’utilisation de l’IA ou les jeux et il ne s’en sort pas mal en photo. J’ai tout de même l’impression que Samsung n’a pas été au bout du renouveau de son smartphone.
La proposition globale du Galaxy Z Flip 7 est solide et son utilisation s’avère beaucoup plus agréable au quotidien. Il intègre les évolutions esthétiques que j’attendais avec impatience. Samsung aurait juste pu aller plus loin et tout écraser sur son passage.
Le Galaxy Z Flip 7 12/256 Go est vendu 1202 €.
Cliquez sur ce lien pour l’acheter.
Le prix de la version 12/512 Go monte à 1322 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung vous offre en plus un Galaxy Tab A9 et des Galaxy Buds 3. Vous avez également 10 % de remise via l’application Samsung Shop.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – La fiche technique complète
|Galaxy Z Flip 7 – 5G
|Ecran
|Ecran pliable : 6,9 pouces Dynamic AMOLED X2 (2520 x 1080 pixels) – (1Hz-> 120Hz)
Ecran externe : 4,1 pouces Super AMOLED (1048 x 948 pixels) – 120Hz
|Définition
|Ecran pliable : 2640 x 1080 pixels – pic 2600nits
Ecran extérieur : 720 x 748 pixels – pic 2600nits
|Processeur
|Exynos 2500
|RAM
|12Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|7 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) – vidéo 4K 60 fps
|Caméras frontales
|10MP (f/2.2)
|IP68
|IP48
|Batterie
|4300mAh
|Charge rapide
|25W (non fourni) + 15W sans fil
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sur le côté
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 14 – One UI 7
|Dimensions
|166,7 x 75 , x 6,5 mm – 188g
85,5 x 75,2 x 13,7 mm