La mise à jour One UI 8 est lancée, votre smartphone en fait-il partie ?

Préparez votre smartphone Galaxy. La mise à jour One UI 8 débarque enfin. Quels sont les premiers smartphones à la recevoir ?
Samsung vient d’appuyer sur le bouton. C’est parti. La firme coréenne annonce officiellement le déploiement de la mise à jour One UI 8.
Dans un communiqué, elle indique la date et la liste des smartphones et tablettes qui la recevront. Les premiers sur la liste sont les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. Ils accueilleront One UI 8 dès cette semaine. Surveillez vos paramètres pour voir si l’OTA est disponible.
La liste officielle des appareils mis à jour vers One UI 8
Pour le reste de ses appareils, Samsung reste prudent. La compagnie publie une liste de smartphones et de tablettes en indiquant simplement qu’ils seront mis à jour avant la fin de l’année 2025.
La liste complète et officielle des appareils mis à jour vers One UI 8 :
Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 series, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 series, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10 series, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9 series, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 series, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G and Galaxy A33 5G.
Des fonctionnalités spécifiques aux pliables
Dans son communiqué, Samsung décrit quelques-unes des fonctionnalités de One UI 8 que nous avons déjà pu apprécier sur le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7. Certaines sont inhérentes aux smartphones pliables. Elles profiteront aux Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 et autres pliables antérieurs.
Samsung cite plusieurs d’entre elles :
- La vue fractionnée des résultats IA qui affiche les résultats des fonctionnalités IA en gardant leur contenu d’origine visible et dégagé.
- Grâce à Galaxy AI optimisé pour les grands écrans, le multi-fenêtrage permet aux utilisateurs de glisser-déposer du contenu généré par l’IA comme des images et du texte, directement vers les applis.
- Gemini Live est désormais disponible directement sur le FlexWindow des Galaxy Z Flip pour une recherche vocale mains libres directement sur l’écran externe.
- Audio Eraser détecte et supprime de manière proactive les bruits de fond indésirables, comme le vent ou la circulation, d’une simple pression sur une nouvelle bascule dans les applications vidéo et audio.
- Dotée d’un nouveau design, l’horloge s’étire et s’adapte au fond d’écran de l’utilisateur.
Des outils IA Google mieux intégrés
Outre les adaptations aux écrans pliables, One UI 8 arrive avec son lot de nouveautés. Samsung a renforcé l’intégration de Gemini Live et de Circle to Search dans son interface. Ils sont accessibles instantanément et à travers les applications.
Circle to Search, par exemple, est maintenant disponible à l’intérieur d’un jeu vidéo. Samsung rappelle que le contenu de One UI8 et de Galaxy AI peut varier en fonction des appareils et de leur puissance.
