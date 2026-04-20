Baromètre 2026 – Usage de la lecture en France livre papier, numérique et audio, chiffres clés

À l’occasion du Festival du Livre de Paris 2026, la Sofia, le SNE et la SGDL ont dévoilé les chiffres de la 14ème édition de leur baromètre sur les usages d’achat et de lecture des livres imprimés, numériques et audio.
L’étude menée par Médiamétrie couvre les grandes tendances du livre papier, du ebook et du livre audio.
Grande nouveauté cette année : le baromètre inclut désormais les 6-14 ans, offrant un panorama complet de la lecture chez les Français de 6 à 80 ans.
47 millions de lecteurs : la France aime toujours le livre
La lecture reste une activité massive : 8 Français sur 10 (80 %) ont lu ou écouté au moins un livre.
Le Livre Imprimé est toujours roi avec 44 millions d’adeptes.
Le profil type ? 41 ans de moyenne d’âge, majoritairement des femmes (54 %).
Le ebook séduit 14 millions de personnes (1 Français sur 4). Le public est plus jeune (36 ans), souvent issu des CSP+, des familles avec enfants et du monde étudiant.
Le livre audio poursuit son ascension avec 10 millions d’audio lecteurs (près d’1 sur 5). C’est le format le plus “jeune” (31 ans en moyenne) et plus masculin.
La lecture gagne du terrain (mais change de rythme)
Sur le segment des 15-80 ans, le taux de lecteurs grimpe de 74 % en 2023 à 79 % en 2025.
L’imprimé passe de 70 % à 75 %.
Le numérique progresse de 22 % à 24 %.
L’audio numérique double presque sa présence, passant de 8 % à 16 %.
Paradoxalement, cette hausse est portée par les “petits lecteurs” (moins de 5 livres par an), dont la part explose.
-Imprimé : de 31 % à 42 %.
-Livre numérique : de 36 % à 50 %.
-Livre audio : de 49 % à 59 %.
À l’inverse, les “grands lecteurs” (plus de 20 livres par an) s’essoufflent sur tous les supports : ils chutent de 22 % à 15 % en imprimé et de 14 % à seulement 7 % en audio.
Habitudes et équipements : le règne du smartphone
La lecture reste une habitude régulière. Pour l’imprimé, 41 % des lecteurs lisent plus d’une fois par semaine.
Pour le numérique et l’audio, le smartphone est l’outil n°1 (utilisé par 48 % des lecteurs numériques et 58 % des auditeurs). La tablette et la liseuse réunitssent 34 % des lecteurs numériques et 17 % des auditeurs audio.
Fait intéressant, le lecteur moderne ne choisit plus, il cumule. 11 % des Français utilisent les trois supports.
C’est particulièrement vrai pour les adeptes de l’audio : 63 % d’entre eux jonglent entre papier, numérique et son.
Les lecteurs de livres imprimés restent toutefois les plus fidèles : 65 % ne jurent que par l’imprimé.
Top des genres : le Polar et la BD en tête
La Littérature domine largement (86 % des lecteurs), avec le polar en pole position. Il est suivi du du classique, du contemporain et de l’historique.
13 % des lecteurs citent la BD (albums pour le papier, mangas pour le numérique) comme leur catégorie principale.
Les catégories Jeunesse et Sciences Humaines performent particulièrement bien sur les formats numériques et audio.
Achat et consommation : l’occasion et l’abonnement s’installent
Pour le livre imprimé, l’achat neuf reste le premier réflexe (54 %).
Le livre neuf est loin devant l’occasion (17 %) et la bibliothèque (13 %).
Les lieux d’achat préférés sont les librairies (31 %) et les grandes surfaces spécialisées (30 %). Les sites marchands comme Amazon attirent 23% des lecteurs tous formats confondus.
Quant aux dépenses, consultez le graphique ci-dessous
Le boom de l’occasion !
C’est la tendance forte. 68 % des acheteurs de livres neufs achètent aussi de l’occasion. Pour 40 % d’entre eux, cela représente plus de 5 livres par an.
Les motivations sont avant tout économiques et liées à l’opportunité. Le principal lieu d’achat reste les vides greniers.
A noter que 69% des Français ne dépensent pas plus de 40€ par an. ET 38% en achètent entre 2 et 4.
Abonnement ou achat à l’acte ?
Le paiement à l’acte domine encore (21 % pour le numérique, 25 % pour l’audio), mais les abonnements progressent nettement.
Aujourd’hui, 44 % des lecteurs numériques et 48 % des audio lecteurs sont abonnés à au moins une plateforme.
Le rôle des bibliothèques, toujours important
50% des Français fréquentent les bibliothèques soit 28,8M d’individus. Un taux qui s’élève à 70% auprès des 6-14 ans.
44% des Français ont emprunté au moins 1 livre en bibliothèque au cours des 12 derniers mois. (voir graphique pour la répartition).
Et le piratage des livres numériques et audio ?
21% des Français ont eu recours à une offre illégale au cours des 12 mois passés toutes catégories confondues, soit 10,8M de personnes.
Dans le détail cela concerne 17% des lecteurs de livres numériques. Pour le livre audio, il y a également une hausse. En effet, 13% déclarent avoir recours à l’illégal.
Les Consommateurs de livres piratés c’est 12 millions d’individus (ebook et audio). Néanmoins, 48% piratent moins d’une fois par an.
Ils piratent pourquoi ? 53% car c’est “gratuit” (aucune notion du droit d’auteur etc. ). De plus 25% justifient cet acte car l’offre légale est trop chère !
Quel avenir ?
Si les Français prévoient une baisse de leur consommation de livres neufs, numériques et audio, un seul secteur affiche des perspectives de croissance dans leurs intentions futures : le livre d’occasion.
L’étude complète
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