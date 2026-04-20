Test des Shokz OpenFit Pro – Ça marche la réduction de bruit sur des écouteurs ouverts ?

J’ai testé les écouteurs ouverts Shokz OpenFit Pro avec leur système de réduction de bruit active. Découvrez ce que j’en pense.
Les Shokz OpenFit Pro se classent dans la catégorie des écouteurs ouverts, et pourtant ils intègrent un ANC. Est-ce que c’est efficace ? Je vous donne la réponse dans mon test complet. (Test non sponso).
Avec les OpenFit Pro, Shokz entend combler l’une des principales lacunes des écouteurs ouverts. En forme de crochet, ce genre d’écouteurs est parfait pour les pratiques sportives, mais il ne possède pas d’ANC. Les écouteurs sont simplement posés sur l’oreille.
En l’absence d’isolation, ajouter un système de réduction de bruit active ne semblait pas judicieux. Shokz a relevé le défi des OpenFit Pro pour ne plus uniquement les cantonner aux salles de sport.
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Design et ergonomie
Les OpenFit Pro adoptent une forme de crochet qui se place au-dessus de l’oreille. Ce design est parfait pour faire du sport. Les écouteurs ne bougent pas, même quand on secoue la tête dans tous les sens.
Ils sont pensés pour s’adapter au plus grand nombre d’oreilles, mais si par le plus grand des hasards les vôtres ne font pas partie du lot, Shokz a ajouté dans la boîte des ailettes amovibles pour resserrer le maintien du crochet autour de l’oreille. Les écouteurs pèsent 12,3 g chacun.
C’est un peu lourd pour des écouteurs, mais le poids est bien réparti. Après les avoir placés au-dessus de l’oreille, ils se font vite oublier. L’arceau souple recouvert de silicone n’irrite pas l’oreille. Je n’ai ressenti aucune gêne même après une longue période d’utilisation et quelques gouttes de sueur plus tard.
Inutile de prendre des précautions ou de ménager vos efforts. Certifiés IP55, les OpenFit Pro ne craignent ni les éclaboussures ni la transpiration.
Je trouve le boîtier un peu lourd. Ses 74 g ne passent pas inaperçus dans la poche.
Il offre en contrepartie la charge sans fil Qi. Ce boîtier bénéficie d’un autre détail qui fait la différence : Shokz a placé à l’intérieur des petits marqueurs rouges et blancs pour savoir immédiatement dans quel sens ranger les écouteurs.
L’application et les commandes
Une application complète assure l’utilisation optimale des OpenFit Pro. Visuelle et simple d’utilisation, elle indique le niveau de batterie de chaque écouteur et du boîtier. Une barre permet de régler le niveau de réduction de bruit.
Elle comprend également un égaliseur 10 bandes ainsi que 5 préréglages. Vous pouvez également décider d’activer la détection intelligente pour mettre en pause les écouteurs dès que vous les enlevez.
Cette application donne accès à d’autres fonctionnalités comme la connexion à deux appareils en même temps ou un système de localisation. C’est également à partir de cette application que vous personnaliserez les commandes des écouteurs.
Les OpenFit Pro disposent d’un seul bouton mécanique par écouteur. C’est suffisant pour prendre le contrôle complet des OpenFit Pro.
Volume, bruit, lecture, pause, avance, ANC, il ne manque rien. Ce bouton est judicieusement placé à la naissance de la branche. Il tombe naturellement sous le doigt et il est très réactif.
Audio et ANC
Les OpenFit Pro sont des écouteurs ouverts qui se posent devant le conduit auditif. Il y a une perdition inévitable par rapport à des intra-auriculaires, mais les Shokz OpenFit Pro se montrent étonnamment performants. Ils jouent plutôt une partition dans la gamme des médiums.
Bien que les basses soient audibles, elles souffrent d’une absence de rondeur et d’ampleur. Les écouteurs manquent parfois un peu de subtilité, mais c’est en partie dû à leur format ouvert. La forme de votre oreille et la façon dont les écouteurs viennent se positionner devant le conduit auditif jouent aussi beaucoup.
De manière générale, sans être plongé dans une bulle, les OpenFit Pro fournissent un son puissant et enveloppant. L’ANC vient renforcer la sensation d’immersion. C’était un pari risqué de la part de Shokz d’intégrer un système de réduction de bruit active dans des écouteurs ouverts.
Étonnamment, cela fonctionne. Ne vous attendez pas à faire disparaître le bruit de la circulation quand vous êtes dans la rue. Il est tout de même très atténué. Les bruits ambiants deviennent plus lointains.
L’ANC sera plus efficace dans une salle de sport. Vous n’entendrez plus vos voisins souffler sous l’effort. Au final, la qualité de l’expérience sonore offerte par les OpenFit Pro dépasse largement ce qu’on attend habituellement de ce genre d’écouteurs.
Les OpenFit Pro se distinguent également par la qualité des appels. Grâce à trois micros intégrés dans chaque écouteur et un traitement IA, les OpenFit Pro réussissent à faire disparaître quasiment tous les bruits environnants, et ce même en pleine rue. La voix est claire, mais j’ai constaté quelques micro-coupures.
L’autonomie
Shokz revendique une autonomie de 12 heures sans ANC pour ses OpenFit Pro. Cette durée monte jusqu’à 50 heures avec le boîtier. La promesse est tenue. Avec un volume d’écoute de 50 % et le Dolby Atmos désactivé, les écouteurs dépassent les 10 heures.
L’autonomie varie en fonction de votre utilisation ou du nombre d’appels, mais le plafond de 12 heures est plausible. Avec l’ANC activé, cette autonomie tombe à 6 heures.
Concernant la recharge, les OpenFit Pro récupèrent 4 heures d’écoute en 10 minutes. Le boîtier est compatible avec la recharge sans fil Qi.
Shokz OpenFit Pro – Ce que j’en pense
Les Shokz OpenFit Pro sont à 249 €. C’est un prix, mais ces écouteurs ouverts sont la Rolls des écouteurs pour les sportifs ou les personnes actives qui ne supportent pas les intra-auriculaires. Ils sont agréables à porter et ils tiennent parfaitement en place.
Le système de commande est intuitif et efficace grâce à ses boutons physiques réactifs. La qualité sonore est également au rendez-vous. Elle dépasse même celle de ses concurrents sur le même segment. L’ANC ne révolutionne pas le genre, mais c’est un plus qui améliore encore l’immersion.
Les Shokz OpenFit Pro se montrent également performants pour les appels avec des voix claires et nettes. Les Shokz OpenFit Pro offrent une solution complète et équilibrée avec un son de qualité. C’était un pari difficile pour des écouteurs ouverts, mais Shokz l’a gagné.
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