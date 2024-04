Baromètre des usages du livre : numérique, audio et papier – Chiffres clés 2024

Quels sont les usages d’achat et de lecture des livres numériques, audio et imprimés en France ?

La SOFIA, le SNE et la SGDL ont publié le 13e baromètre sur les usages de ces trois supports. L’étude a été réalisée par Médiamétrie.

40 millions de lecteurs en France

Le livre numérique a le vent en poupe. Selon les résultats de l’étude, 3 Français sur 4 âgés de plus de 15 ans ont lu ou écouté au moins un livre en 2023.



Cela représente 40 millions de lecteurs. Parmi eux, 38 millions ont lu au moins un livre imprimé. 12 millions ont lu un livre numérique. Cinq millions de français ont écouté au moins un livre audio physique et environ 4 millions au moins un livre audio numérique (6,8 millions d’auditeurs en global).

Pratiques de lecture en France

Les grands lecteurs lisent plus de 20 livres par an mais sur quel support ?

Ils sont 22% pour le livre papier, 20% pour le livre numérique et 14% pour le livre audio physique et le même ratio pour l’audio numérique. (Voir la répartition pour les moyens lecteurs et occasionnels dans le graphique ci-dessous).



Autre point intéressant, une large majorité lit principalement à la maison et le soir avant de dormir : papier 97%, ebook 78%, audio physique 52%, audio numérique 62%.

Enfin, 58% des sondés achètent des livres imprimés neufs et 74% de l’occasion.

Les genres littéraires préférés en France

La littérature l’emporte avec 95% pour le livre papier, 89% pour le livre numérique, 83% pour l’audio physique et 89% pour l’audio numérique. (voir la répartition des autres genres ci-dessous).

La Romance et la Fan Fiction à lire en ligne sont tendance ! En effet, la fan fiction séduit près de 2 millions de lecteurs en 2023. La new romance quant à elle, aura attiré en 2023 plus de 3,4 millions de lecteurs. (lire aussi l’étude sur les lecteurs de romance). Celles et ceux qui aiment ces genres littéraires sont plutôt jeunes et ont moins de 35 ans.

Les plateformes d’abonnement conquièrent de plus en plus de lecteurs

47% des lecteurs de livres numériques et 68% des audio-lecteurs numériques ont un abonnement à une plateforme permettant la lecture et/ou l’écoute de livres.



Le potentiel est grand : 50% des lecteurs des livres numériques ou audio numériques non encore abonnés seraient intéressés par une offre. Audible, est la plateforme qui remporte le plus d’abonnés.

Livres audio numériques et ebooks quels supports ?

47% des répondants lisent les livres numériques sur smartphone. C’est le cas aussi pour les audio lecteurs à 67%.

La liseuse et la tablette sont particulièrement plébiscitées pour la lecture, pour les seniors.

Comment les lecteurs se procurent-ils les ebooks et audiobooks ?

Le piratage ne représente « que » 4%. Du coup, 72% des lecteurs se procurent des livres numériques gratuits et légalement.



C’est aussi le cas pour 71% des audio lecteurs. Quand ils achètent leurs ebooks, 28% les acquièrent sur les plateformes majeures (Kindle, Apple…) et 20% sur les sites internet des grandes surfaces spécialisées (Fnac / Kobo par exemple).



Pour le livre audio, 24% les achètent sur des sites internet de grandes surfaces et spécialisées et 17% sur les plateformes majeures. Voir la répartition globale graphique ci-dessous

Focus sur les bibliothèques

Pour lire des livres imprimés, 61% vont en bibliothèque. 67% empruntent des livres audio physiques.

66% ont recours au prêt numérique en bibliothèque pour l’audio et 48% pour les ebooks.

Autre point intéressant, 19% des lecteurs de livres imprimés en empruntent plus de 20 chaque année en bibliothèque.



Au final, 50% de l’ensemble de la population a déjà emprunté un livre (imprimé, numérique ou audio) en bibliothèque.



Et pour conclure, si 74% des lecteurs recherchent des informations sur les livres avant de les choisir, 57% s’adressent à leur librairie ou leur bibliothèque !

