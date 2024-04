Filéas : le portail pour suivre les ventes réelles de livres devrait ouvrir bientôt

On l’appelait Booktracking, il s’appelle désormais Filéas. Le portail qui permettra à l’industrie du livre de suivre les ventes de livres en temps quasi réel, y compris pour les auteurs, devrait ouvrir prochainement.

En 2019, Pierre Dutilleul nous annonçait dans une interview la création de l’outil Booktracking qui devient aujourd’hui Filéas (Fil d’information pour les libraires, éditeurs, auteurs). (lire l’interview).

L’un des objectifs de cette interface est notamment d’apporter plus de transparence dans la relation entre les auteurs et les éditeurs, et surtout concernant la mesure des ventes au plus près des sorties de caisse.

Six ans plus tard, il semblerait qu’on s’approche de la naissance de cet outil miracle !

Ce projet est complexe à plusieurs titres. Il nécessite un consensus et la transmission des transactions par les libraires / éditeurs/ revendeurs en ligne comme Amazon ?). Il faut aussi un site web fluide et sécurisé pour celles et ceux qui voudraient l’utiliser. Enfin, il faut définir qui peut accéder à ce genre d’infos.

Lors du Festival du Livre de Paris, le Syndicat National de l’Edition (SNE) a fait cette annonce : « Fort de la mobilisation désormais exprimée par les principaux détaillants du livre, le SNE va s’attacher, en étroite relation avec les représentants des auteurs et des établissements et institutions partenaires, à mettre en œuvre le portail Filéas ces prochains mois, avec un objectif d’ouverture dès 2025. »

Toute la profession a hâte de faire la connaissance de Filéas, à suivre de près !

