Cette bibliothèque numérique est dans le Top des meilleures inventions 2025 du magazine TIME

SolarSPELL (Solar-Powered Educational Learning Library) est une bibliothèque numérique pas comme les autres.
Cette innovation formidable vient d’entrer dans le classement des meilleures inventions 2025 du magazine TIME, dans la catégorie “impact social”.
L’objectif est de fournir un accès à l’information de qualité aux apprenants et aux enseignants dans les écoles rurales et les communautés isolées (Îles du Pacifique, Afrique de l’Est, etc.).
C’est une solution pour combler le fossé numérique dans les régions du monde sans accès à l’électricité ni à Internet.
SolarSPELL qu’est-ce que c’est ?
Partant du principe que près de la moitié de la planète n’est pas connectée, l’ASU et les étudiants de l’Université d’Arizona ont conçu cette incroyable machine.
C’est une bibliothèque numérique hors ligne. Elle propose plus de 45 000 ressources (livres, vidéos, etc.) . Le tout adapté au programme des régions vidées. Education, santé, agriculture… elle offre aux étudiants et enseignants de ces domaines ces contenus. (voir la vidéo)
L’appareil est un kit, portable alimenté par un panneau solaire. Il ne nécessite aucune source d’électricité externe pour fonctionner.
Le cœur du système est un mini-serveur (souvent basé sur un Raspberry Pi) qui crée un point d’accès Wi-Fi hors ligne.
N’importe quel appareil doté du Wi-Fi (téléphone portable, tablette, ordinateur) peut se connecter au réseau SolarSPELL. Une fois connecté, l’utilisateur navigue dans le contenu comme s’il était sur une page Web.
Cette invention tech et humanitaire utilise l’énergie solaire pour délivrer la connaissance et l’éducation là où les infrastructures numériques traditionnelles sont absentes. Et ça marche !
