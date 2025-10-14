Honor Magic 8 Pro – Les secrets de son appareil photo révélés

Honor multiplie les teasers à l’approche de la sortie du Honor Magic 8 Pro. Le dernier dévoile les secrets de son appareil photo.
Le Honor Magic 8 Pro va sortir le 15 octobre en Chine. Il faudra être un peu plus patient pour le voir débarquer en France.
En attendant, cette sortie anticipée en Chine nous permet de prendre conscience de ce qui nous attend. Le Magic 8 Pro apparait comme une future référence pour la photo sur smartphone.
Honor Magic 8 Pro – Un appareil photo pas comme les autres
Le Honor Magic 8 Pro embarque une triple caméra composée d’un capteur principal de 50MP, d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un téléobjectif X3,7 de 200 MP. Ce dernier est un capteur de type 1/1.4’’ avec une large ouverture de f/2.6.
Il est amélioré avec le système AIMAGE Honor Nox Engine. Ce téléobjectif possède une autre particularité. C’est le premier sur le marché à intégrer un stabilisateur avec le standard « CIPA 5.5 ». C’est le top niveau de la stabilisation optique.
Il élimine les tremblements de la main sans aucun problème. Prendre des photos avec le zoom va devenir un vrai jeu d’enfant grâce à ce stabilisateur. Le capteur principal n’est pas en reste puisqu’il dispose d’une ouverture de f/1.6 avec une focale de 23 mm.
Une batterie géante
Ce n’est pas le seul super-pouvoir du Honor Magic 8 Pro. Honor annonce aussi la présence d’une gigantesque batterie de 7200mAh. Elle utilise un algorithme de stabilisation de la tension IA pour améliorer la consommation d’énergie de 13%. Elle est en plus compatible avec la recharge filaire 120W.
Pour compléter le tableau, le Honor Magic 8 Pro intègre un écran 6,71 pouces avec une résolution 1,5 K ainsi qu’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec 16Go de RAM.
