Galaxy XR – Le casque de réalité mixte de Samsung se dévoile entièrement, c’est du lourd

Une fuite massive dévoile le Samsung Galaxy XR, alias Project Moohan, le casque de réalité mixte concurrent de l’Apple Vision Pro.
Samsung est resté discret sur les caractéristiques de son casque de réalité mixte. Baptisé Project Moohan en interne, il a été présenté sur plusieurs salons.
Nous avions pu l’approcher au MWC 2025 sans en savoir plus. Samsung était resté muet sur ses spécifications.
On ne sait quasiment rien du casque. C’était sans compter sur la ténacité du site Androidheadlines et de ses sources. Cette fuite massive nous révèle quasiment tout.
Galaxy XR – Un casque léger et confortable
Le casque de Samsung se nommera Galaxy XR, sans doute en référence à ses capacités en matière de réalité étendue (XR reality). Pour mémoire, c’est le regroupement sous un seul terme de la réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte.
Les visuels ne montrent aucun changement majeur au niveau du design. Le casque ressemble à celui présenté au salon. On aperçoit des coussinets et une sangle réglable sur les images qui devraient assurer un bon confort lors de l’utilisation. C’est très important pour ce genre de casque qui doit être porté pendant un long moment.
Le poids est également un facteur crucial. Le Galaxy XR pèserait g. Il serait donc plus léger que l’Apple Vision Pro avec ses g mais c’est plus que les g du Meta Quest 3.
Aperçu du casque de réalité mixte de Samsung au MWC 2025.#Samsung #androidxr #VirtualReality @SamsungFR #MWC25 @MWCHub pic.twitter.com/xMaatQjOsV
— IDBOOX (@IDBOOX) March 6, 2025
Un casque bardé de capteurs
Le Galaxy XR serait équipé de deux écrans K micro-LED de ppi. Les deux écrans combinés afficheraient millions de pixels. C’est mieux que les millions offerts par l’Apple Vision Pro ou le Meta Quest 3.
Le processeur Snapdragon XR se charge du gros des calculs pendant qu’une multitude de capteurs et de caméras détectent les mouvements de vos mains et de vos yeux. Le système qui se concentre sur les yeux utilise quatre capteurs à l’avant et deux capteurs en bas pour traquer les déplacements des mains.
Deux capteurs situés sur le front garantissent l’utilisation du casque en toute sécurité. Ils préviennent des chocs contre les murs ou les meubles.
Une série de micros sert à discerner votre voix des sons environnants mais aussi à identifier les autres voix pour les rendre plus audibles. Il diffuse un son spatial à travers deux haut-parleurs.
Un prix qui fait mal
L’autonomie du Galaxy XR atteindrait heures pour une utilisation normale et heures en lecture vidéo uniquement. Le casque serait livré avec deux contrôleurs haptiques.
La date de sortie n’est pas officielle mais la rumeur annonce une présentation le octobre . Une fuite révèle également son prix. Le Galaxy XR coûterait . Ca fait mal.