Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 – Une nouvelle fuite lève un nouveau coin du voile

Samsung laisse échapper de nouvelles informations sur les Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold 6. Que va-t-il rester pour la Galaxy Unpacked ?

Les fuites s’enchainent à propos des Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. Les deux futurs smartphones pliants se dévoilent un peu plus chaque jour. La présentation officielle aura lieu en juillet 2024 mais Samsung a beaucoup de mal à garder ses smartphones sous clef.

La dernière fuite nous révèle toutes les couleurs des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 ainsi que leurs capacités de stockage. Il n’y a aucun mot sur l’hypothétique Galaxy Z Fold 6 Ultra. Les informations proviennent de Ross Young, un consultant Display Supply Chain.

Galaxy Z Flip 6 – Un arc-en-ciel de couleurs ?

Le Galaxy Z Flip 6 offrirait une palette de couleurs plus variées et joyeuses que celles de son confrère. Le smartphone pliant à clapet serait finalement proposé dans sept couleurs différentes : Crafted Black, bleu ciel, menthe, pèche, Silver Shadow, blanc et jeune.

Après un passage dans la centrifugeuse marketing les anciennes couleurs Light Green et Silver ont été transformées en menthe et Silver Shadow. Cela reste du vert et du gris métallisé mais ça claque beaucoup plus.

Vous noterez au passage que l’iconique couleur lavande du Galaxy Z Flip 5 ne fait pas partie de la liste. Il faut également savoir que les couleurs Crafted Black, pèche et blanc ne seraient disponibles que dans certains pays ou en quantités limitées.

Galaxy Z Fold 6 – Nuances et élégance

Le Galaxy Z Flod 6 serait moins excentrique. Samsung joue sur les nuances. La version Dark Blue serait renommée Navy et la Silver devient Silver Shadow. Le Z Fold6 devrait aussi se parer d’une nouvelle teinte rose pâle. Le rapport parle aussi de couleurs Crafted Black et blanc mais en petite quantité.

Ross Young en profite pour nous dévoiler les différentes capacités de stockage des deux appareils. Le Z Flip 6 et le Z Flod 6 seraient tous les disponibles en 256Go et 512Go. Seul le Galaxy Z Fold 6 montera jusqu’à 1To.

Parmi les autres bonnes nouvelles, il faut également citer la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sur le Z Flip 6 et de 12Go de RAM.

