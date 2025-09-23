IA – Des bibliothécaires confrontés aux demandes de lecteurs pour des livres qui n’existent pas

On connaissait les livres créés par l’IA, voici maintenant les livres qui n’existent pas et qui sont suggérés par l’Intelligence artificielle.
Vous allez halluciner ! Ce phénomène semble en forte hausse, les usagers de certaines bibliothèques contactent les bibliothécaires pour demander des livres fictifs (ou livres hallucinés).
Les faits
Depuis l’arrivée de modèles comme ChatGPT, les bibliothécaires reçoivent de plus en plus de demandes pour des livres qui n’existent pas. Ces listes de livres, auxquelles les lecteurs se fient, sont générées par erreur par des intelligences artificielles.
Ce phénomène s’est intensifié après la publication de listes de lecture créées par IA dans des journaux comme le Chicago Sun-Times et le Philadelphia Inquirer. Les journalistes auraient publié des conseils de lecture sans vérification préalable.
Une confiance excessive envers l’IA
Lors de la venue des lecteurs dans la bibliothèque ou lorsqu’ils contactent un professionnel via le site internet de l’établissement, les médiateurs se retrouvent dans une impasse.
Les usagers font parfois plus confiance aux recommandations d’un chatbot qu’à un bibliothécaire humain, ce qui crée un climat de confusion et de méfiance.
Les professionnels constatent une baisse de la pensée critique et de la curiosité chez certains utilisateurs, surtout ceux ayant une faible culture numérique.
Les bibliothécaires Fact Checker ?
Le rôle des bibliothécaires ne se limite plus à orienter les lecteurs. Il s’agit désormais de vérifier les faits et de débusquer les illusions littéraires générées par l’IA.
Ce ne sont pas uniquement des auteurs fictifs qui posent problème. Parfois, des titres inventés sont attribués à de vrais écrivains, brouillant encore davantage les repères.
Certains de ces faux ouvrages réussissent même à se glisser sur des plateformes d’autoédition. Ils aliment ainsi la confusion et favorisant des pratiques trompeuses autour de ces œuvres fantômes.
Des outils IA mal intégrés aux bibliothèques
Des entreprises intègrent des modèles de langage dans les systèmes de recherche des bibliothèques, promettant des résultats plus intuitifs.
Mais ces outils sont encore souvent inefficaces ou trompeurs, et peuvent nuire à l’apprentissage des méthodes de recherche rigoureuses.
Une pollution de l’écosystème de l’information
Les bibliothèques doivent désormais filtrer les contenus générés par IA pour éviter que des titres fictifs ne s’intègrent à leurs catalogues.
Il faut aussi identifier les livres écrits par de faux auteurs et entièrement générés par IA. Cela mobilise tous les métiers du secteur, du développement des collections à la gestion des systèmes.
Les dérives de l’IA générative dans le monde des bibliothèques, et les efforts des professionnels pour préserver la qualité et la fiabilité de l’information sont de véritables sujets. Il va falloir réagir et agir vite avant d’être complètement dépassé !
