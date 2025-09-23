LinkedIn : voici comment vous opposer à l’utilisation de vos données pour entrainer l’IA

LinkedIn veut aussi une intelligence artificielle performante. Pour cela, le réseau social professionnel a besoin de se nourrir de vos données et informations personnelles.
Si vous ne voulez pas que LinkedIn alimente son IA de vos informations privées vous devez vous y opposer.
Voici la marche à suivre pour que le réseau n’utilise pas vos données et respecte votre vie professionnelle privée.
Pour rappel, LinkedIn, c’est plus d’un milliard de membres dans le monde et environ 33 millions d’utilisateurs en France.
Vos données pour quoi faire ?
Voici ce que LinkedIn fait avec son IA :
– Générer du contenu (posts, messages, suggestions de profil)
– Améliorer la recherche d’emploi et le recrutement
– Optimiser les profils et la prospection commerciale
Quelles données sont utilisées ?
Par défaut et au nom du Faire Use, LinkedIn collecte :
– Données de profil (nom, poste, compétences)
– Vos publications et interactions
– Votre activités sur la plateforme
– Vos saisies dans les outils d’IA
Comment dire non à LinkedIn qui veut utiliser vos infos pour son IA ?
Si vous ne voulez pas que le réseau utilise vos données voici ce que vous devez faire.
-Rendez-vous dans les paramètres de votre compte.
-Cliquez sur “Préférences et confidentialité”
-Puis, choisissez “Confidentialité des données”.
-Enfin, sélectionnez “Données pour l’amélioration de l’IA générative” qui est activé par défaut.
-Désactivez ce dernier paramètre.
