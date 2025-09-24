Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : Une bataille après l’autre – Le film à éviter : Le million

Á voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma, voici mon avis sur deux films qui sortent ce 24 septembre : « Une bataille après l’autre » et « Le million. »
Le film à voir : Une bataille après l’autre
Époustouflant ! Spectaculaire ! Passionnant ! Pas de doute : le nouveau film de Paul Thomas Anderson est un pur joyau.
L’évènement cinématographique de cette semaine et l’un des chocs de l’année. Le réalisateur de, entre autres, « Boogie nights » ou « Magnolia », prouve une nouvelle fois sa virtuosité.
Son long métrage mélange l’action, l’aventure et la comédie. Avec un récit qui ne souffre d’aucun temps mort.
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob (magistral Leonardo DiCaprio) vit en marge de la société, avec sa fille Willa (Chase Infiniti). Son ennemi juré (campé avec brio par Sean Penn) refait surface après 16 ans et Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver. Il affrontera pour la première fois les conséquences de son passé.
Il ne faut rater sous aucun prétexte cette œuvre qui associe tous les styles dans un véritable feu d’artifice. En adaptant le livre de Thomas Pynchon, « Vineland », paru en 1990, Paul Thomas Anderson a su imposer sa patte. « J’ai préféré m’emparer des aspects du livre qui me touchaient le plus et je me suis mis à réunir ces idées. Avec la bénédiction de l’auteur. », dit le cinéaste.
Il y a une telle maestria dans « Une bataille après l’autre » que cela en devient impressionnant. Les acteurs semblent touchés par la grâce, portés par une mise en scène d’une énergie incroyable. Les morceaux de bravoure succèdent aux scènes décapantes. Paul Thomas Anderson nous éblouit, nous surprend, nous captive. Un grand moment de cinéma.
Une bataille après l’autre. Durée : 2 h 41
Le film à éviter : Le million
Voilà typiquement le genre de films à regarder le dimanche soir sur TF1. Ce qui vous évitera de débourser une dizaine d’euros pour un ticket en salles ! L’histoire est poussive et guère convaincante.
Croyant qu’il ne va pas être promu par son employeur, Stan décide de voler dans le coffre de son patron une valise contenant 1 million d’euros. Mais il s’agit d’argent sale.
Cette petite comédie made in France sent la naphtaline. Christian Clavier, dans le rôle d’un plombier, nous sert du Clavier et cela finit par lasser. Alors que c’est un immense acteur, d’où notre déception.
À ses côtés, Rayane Bensetti, une sorte de sous-Kev Adams, tente péniblement de tirer son épingle du jeu. Sans inspiration, le réalisateur Grégoire Vigneron ne brille pas par le talent. Cela nous étonnerait fort que ce produit sans âme atteigne…le million d’entrées !
Le million. Durée : 1 h 28
