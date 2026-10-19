Journée du 17 octobre, des librairies également victimes de pillages – Vidéos édifiantes

En marge de la journée de mobilisation du 17 octobre, d’inacceptables actes de vandalisme et de pillages ont ciblé plusieurs commerces, dont des librairies.
Lieux publics, institutions, commerces…
Loin d’être des dommages collatéraux, ces vols et pillages sont juste abjectes.
Ces exactions commises en toute impunité n’ont absolument aucun lien avec le mouvement porté par les étudiants et les lycéens.
Alors que ces derniers manifestaient pacifiquement pour réclamer de meilleurs moyens d’apprentissage, la rénovation des bâtiments et une éducation digne, des casseurs ont sciemment profité du rassemblement pour semer le chaos et s’attaquer au commerce de proximité.
Il s’agit ici de véritables bandes organisées, agissant en dehors de toute conviction politique ou syndicale.
Leurs actions ciblées et préméditées ne visaient qu’à détruire, voler et piller le fruit du travail de commerçants indépendants.
Sacrifier des lieux de culture et de savoir au nom d’un pillage opportuniste met en lumière la seule motivation de ces groupes : l’appât du gain et la dégradation gratuite.
Associer la colère légitime des jeunes à ces agissements criminels est une injustice flagrante pour l’ensemble des manifestants pacifiques.
Face à ces agissements intolérables, la solidarité doit pleinement s’organiser pour soutenir les libraires et commerçants violemment touchés par ces ravages.
Librairies – No comment
Voici quelques exemples de saccages méticuleux effectués dans plusieurs librairies.
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