YouTube s’attaque au marché du livre audio : l’offensive qui risque de secouer Spotify et Audible

Après la vidéo et le streaming musical, Youtube, la plateforme de Google préparerait son entrée sur le marché en pleine expansion des livres audio.
Cette stratégie ambitieuse qui pourrait redistribuer les cartes du secteur et booster l’écosystème des créateurs.
Une intégration naturelle via YouTube Music et YouTube Premium
Selon des informations révélées par le Wall Street Journal s’appuyant sur des sources proches du dossier, YouTube mène depuis plusieurs mois des négociations discrètes avec les principaux éditeurs.
L’objectif ? Lancer une offre officielle de livres audio, intégrée directement à YouTube Music et accessible via l’abonnement YouTube Premium.
Cette décision s’inscrit dans une suite logique : tout comme Spotify a intégré les audiobooks dans sa formule payante pour fidéliser ses abonnés, YouTube cherche à renforcer l’attractivité de son offre Premium.
Le déploiement, envisagé dès 2027, devrait débuter en priorité aux États-Unis avant d’envisager une expansion internationale.
Mettre fin au marché sauvage et séduire l’écosystème BookTube
L’arrivée officielle de YouTube sur ce secteur répondrait également à un paradoxe persistant.
La plateforme héberge déjà de très nombreuses versions audio non autorisées d’ouvrages, publiées de manière informelle par des utilisateurs.
En officialisant un catalogue légal et rémunérateur, le géant de la vidéo entend assainir sa plateforme tout en assurant de nouveaux revenus aux ayants droit.
Ce virage offrirait également des perspectives pour les créateurs de contenus/
La communauté déjà très active dédiée aux recommandations littéraires bénéficierait d’une passerelle directe vers l’écoute des œuvres.
À terme, les créateurs et créatrices pourraient se voir proposer des outils pour auto-publier, distribuer et promouvoir leurs propres livres audio auprès de leur audience.
Une nouvelle guerre des géants en perspective ?
Si cette information se confirme, YouTube viendrait donc directement défier Amazon (Audible), le leader historique du secteur.
Et bien sûr, Spotify, qui a fortement investi le domaine ces derniers mois. Forte de son milliard d’utilisateurs quotidiens et de son infrastructure de recommandation surpuissante, la filiale de Google possède tous les atouts pour rebattre les cartes de cette industrie.
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