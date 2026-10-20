Kobo lance une offre d’abonnement intégrant les livres audio en France

Rakuten Kobo enrichit son service Kobo Plus sur le marché français en y intégrant désormais un vaste catalogue de livres audio.
Avec une librairie regroupant plus de 2 millions de livres numériques et plus de 500 000 livres audio, la plateforme propose de nouvelles options d’abonnement sans engagement, accompagnées d’un essai gratuit de 14 jours.
Kobo – Deux formules d’abonnement modulables
Les utilisateurs français bénéficient de deux offres adaptées à leurs habitudes de consommation :
Kobo Plus Read (9,99 € / mois), qui comprend un accès à un vaste catalogue d’ebooks.
Kobo Plus Read & Listen (14,99 € / mois). C’est une formule incluant à la fois la lecture d’ebooks et l’écoute de livres audio (30 heures /mois).
Bart Robers, Senior Director chez Rakuten Kobo, souligne dans un communiqué, que cette évolution s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par l’abonnement lecture lancé en France en 2021, répondant à l’engouement grandissant des lecteurs français pour de nouveaux formats.
Les grands noms de la littérature au rendez-vous
Le catalogue audio met en avant des auteurs francophones et internationaux majeurs tels que Guillaume Musso, Pierre Lemaitre, Valérie Perrin, Virginie Grimaldi, Franck Thilliez, Bernard Minier, Jean-Christophe Grangé ou encore Freida McFadden.
Parmi les titres emblématiques disponibles en audio figure Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin, roman dont l’adaptation cinématographique réalisée par Jean-Pierre Jeunet est attendue au cinéma le 9 décembre 2026.
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