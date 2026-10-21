Samsung Galaxy Z Fold 8 Test – Le smartphone pliable qui change tout ?

Après plusieurs semaines passées avec le Samsung Galaxy Z Fold 8, je vous donne mon avis sur ce smartphone pliable pas comme les autres.
Le Galaxy Z Fold 8 introduit le format passeport sur le marché. Son écran de 5,5 pouces change la façon d’appréhender les smartphones pliables.
L’écran extérieur devient enfin utilisable au quotidien. Le Galaxy Z Fold 8 a transformé ma vision et mon approche des smartphones pliables. (Test non sponsorisé).
Galaxy Z Fold 8 – Design et ergonomie
Après des années à nous rabâcher que les smartphones pliables devaient être longs et étroits, Samsung change de discours. Le Galaxy Z Fold 8 adopte le format passeport et ça change tout.
Plus large, le Galaxy Z Fold 8 devient plus ergonomique. J’adore le Galaxy Z Fold 8 Ultra pour les possibilités offertes par son immense écran pliable, mais j’ai toujours eu du mal à utiliser au quotidien son écran extérieur. Il est trop étroit pour écrire.
Avec le Galaxy Z Fold 8, vos pouces ne joueront plus aux autos-tamponneuses en essayant d’envoyer un mail. Son écran extérieur de 5,5 pouces offre suffisamment d’espace pour ne plus avoir envie de déplier le smartphone à chaque action.
Au-delà de cet écran, le format passeport se révèle aussi beaucoup plus naturel à manipuler. Plus compact, il se glisse facilement dans une poche et, en plus, il sait se faire discret avec seulement 201 g sur la balance.
On n’a aucun mal à l’utiliser d’une seule main et à l’ouvrir. Le Galaxy Z Fold 8 intègre une nouvelle charnière plus souple et accompagnée d’un ressort. Grâce à elle, il s’ouvre facilement d’une seule main.
Le Galaxy Z Fold 8 ne mesure que 4,8 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié, mais il ne faut pas se fier aux apparences. C’est un smartphone robuste avec un cadre en aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Ceramic 3 à l’avant et du Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière.
Mon seul regret concerne sa certification qui s’arrête à l’IP48. Le Galaxy Z Fold 8 ne possède pas de protection contre l’infiltration de la poussière.
Les écrans
Le Galaxy Z Fold 8 nous accueille avec une dalle Dynamic AMOLED 2X avec une diagonale de 5,5 pouces. Elle affiche une résolution de 1972 x 1248 pixels. Cet écran s’appuie sur une dalle LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui varie de 1 Hz à 120 Hz.
Grâce à un niveau de luminosité qui grimpe jusqu’à 3000 nits et un traitement antireflet, cet écran reste lisible en plein soleil.
La diagonale de l’écran pliable atteint 7,6 pouces. Il bénéficie d’une résolution de 1848 x 2448 pixels avec les mêmes caractéristiques techniques que l’écran extérieur. Avec cette dalle, Samsung a réussi à résoudre ou presque l’un des principaux problèmes des smartphones pliables.
Grâce à sa nouvelle charnière et sa technologie Flex Titanium, la dalle est à la fois renforcée, mais aussi plus souple. Au final, la pliure ne se voit quasiment pas, même après plusieurs semaines d’utilisation. La marque apparaît seulement quand on fait jouer la lumière sur la dalle. On ne sent pas le pli non plus sous le doigt.
Au-delà de ces améliorations technologiques, le format 4:3 du Galaxy Z Fold 8 se rapproche de celui d’une tablette classique. Avec ces changements, il devient parfaitement adapté pour la lecture vidéo, les jeux vidéo ou encore la consommation de contenus en général. Les bandes noires dans les films par exemple deviennent moins présentes.
Le Galaxy Z Fold 8 se révèle très agréable pour lire des BD, des comics ou des mangas. Fermé, son écran extérieur est suffisamment grand pour lire un livre classique. Pour les BD et les comics en couleur, son grand écran pliable se révèle mieux adapté.
En passant en mode confort des yeux pour supprimer la lumière bleue, il peut aisément remplacer votre liseuse au pied levé. Le niveau de luminosité élevé et les reflets modérés garantissent un vrai confort de lecture même en extérieur. Vous pouvez le constater par vous-même dans la vidéo ci-dessous.
Les performances
Samsung place un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 aux commandes de son smartphone. Il déploie suffisamment de puissance pour faire tourner les gros jeux 3D comme Genshin Impact en 60 fps avec les graphismes au maximum. Il ne souffre d’aucun ralentissement.
Compte tenu de la finesse du smartphone, on aurait pu craindre une montée rapide de la température, mais le Galaxy Z Fold 8 réussit à dissiper la chaleur sans trop d’effort.
Au-delà des jeux vidéo, ce processeur permet de profiter pleinement du multitâche. Le Galaxy Z Fold 8 fonctionne nativement sous One UI 9 et le smartphone tire parti de son écran de 7,6 pouces.
Il est capable d’afficher avec une facilité déconcertante trois applications en même temps. Il suffit d’effectuer un glisser-déposer pour choisir les applications à afficher puis d’ajuster la taille des fenêtres du bout des doigts. Le smartphone va encore plus loin avec une quatrième application en mode pop-up.
L’audio
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 excelle dans le multitâche, les jeux ou la lecture vidéo, mais il trébuche sur la qualité de l’audio. Le Z Fold 8 possède deux haut-parleurs. C’est de bon augure pour la diffusion en stéréo, mais il y a un hic.
Samsung a conçu son smartphone de telle sorte que les deux haut-parleurs se retrouvent sur la partie gauche quand on déplie l’écran. Son format 4:3 pousse naturellement à le tenir horizontalement pour jouer ou regarder une vidéo. Les deux haut-parleurs se retrouvent donc à gauche et celui du bas est souvent masqué par la main.
L’autonomie
Le Galaxy Z Fold 8 abrite une batterie de 4800 mAh. La batterie est en partie constituée de silicium-carbone. Samsung consent enfin à utiliser cette technologie. Cela permet d’augmenter la capacité de la batterie sans impacter la taille du smartphone.
Pour mémoire, la batterie du Galaxy Z Fold 7 plafonne à 4400 mAh. Le gain est appréciable, d’autant plus qu’elle confère au Z Fold 8 une autonomie d’une bonne journée d’utilisation. Tout dépend de la fréquence à laquelle vous passez sur l’écran interne.
Il consomme plus d’énergie, mais le format passeport incite moins à basculer sur l’écran interne à la moindre action.
La batterie résiste une journée tout en jouant, en regardant un film ou en allant sur les réseaux. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact en 30 fps consomme 7 % de batterie sur l’écran pliable. Vous pouvez dire adieu à la recharge 25 W du Galaxy Z Fold 7.
Le Z Fold 8 passe à la recharge filaire 45 W. Il était temps. Grâce à elle, le smartphone récupère 100 % d’énergie en 1 heure. Le smartphone supporte également la recharge Qi2 20 W. Samsung ne s’est toujours pas décidé à glisser un aimant dans son smartphone, il faut donc passer par une coque spéciale pour en profiter. Dans le cas contraire, vous vous contenterez d’une recharge sans fil 15 W.
La photo
L’appareil photo du Galaxy Z Fold 8 regroupe seulement deux capteurs photo : un grand-angle de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. L’absence de zoom optique se fait sentir.
C’est un choix de la part de Samsung pour laisser une chance au Galaxy Z Fold 8 Ultra. Le zoom x2 du capteur principal atteint vite ses limites. Passé ce cap, les contours deviennent moins précis.
Cette absence n’empêche pas le Galaxy Z Fold 8 de prendre de très belles photos de jour comme de nuit. De jour, les clichés sont nets avec des couleurs qui ne tombent pas dans l’excès.
L’appareil force légèrement sur leur intensité pour flatter la rétine. Il fait également preuve d’une bonne gestion de la lumière et des zones sombres.
Le Galaxy Z Fold 8 s’en sort aussi de nuit. Il gère sans problème les sources lumineuses. Il reproduit fidèlement l’ambiance générale des scènes sans trahir les couleurs. Les clichés sont propres, sans aucune trace de bruit.
L’ultra grand-angle respecte la colorimétrie du capteur grand-angle. Il réussit à limiter les déformations sur les côtés, mais n’évite pas une baisse de précision.
Le Galaxy Z Fold 8 se révèle assez déconcertant pour les portraits. Samsung nous a habitué à mieux. Lorsque les contours du sujet sont trop complexes, les algorithmes peinent à identifier les contours et certains éléments sont engloutis par l’effet bokeh.
Samsung Galaxy Z Fold 8 – Ce que j’en pense
Après plusieurs semaines à utiliser quotidiennement le Galaxy Z Fold 8, je ne suis absolument pas déçu. Le format passeport est le format naturel pour les smartphones pliables. On se demande pourquoi Samsung a attendu aussi longtemps avant de sauter le pas.
L’écran extérieur se révèle parfaitement utilisable au quotidien. On ne se sent plus obligé de passer sur l’écran pliable toutes les 5 minutes. Lorsqu’on ouvre le Z Fold 8 pour basculer sur l’écran pliable, c’est un choix pour avoir encore plus de confort.
Le Galaxy Z Fold 8 est un vrai coup de cœur. Il est fin, léger, maniable et très agréable quelles que soient les actions. Il est idéal pour regarder des vidéos, jouer ou lire. Et vous pouvez le faire sur les deux écrans.
Ce tableau idyllique est juste terni par ses capacités photo limitées par rapport au Z Fold 8 Ultra. Il y a aussi la question de son prix : le Galaxy Z Fold 8 démarre à 1999 €. Il faut guetter les promos. Si vous cherchez un smartphone pliable polyvalent avec deux écrans vraiment confortables, le Galaxy Z Fold 8 est fait pour vous.
Le Galaxy Z Fold 8, c’est un grand oui.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy Z Fold 8 – Les caractéristiques techniques
|Galaxy Z Fold 8 – 5G
|Ecran
|Ecran externe 5,5 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Ecran interne 7,5 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|Ecran externe 1972 x 1248 pixels (Dynamic AMOLED 2X) – 3000nits
Ecran interne 1848 x 2448 pixels (Dynamics AMOLED 2X) – 3000nits, HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go DDR5X
|Stockage
|256Go/512Go/1To
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.8) + UGA 50MP (f/1.9) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|10MP (f/1.8)
10MP (f/2.2) – vidéo 4K/60 ims
|IP68
|IP48
|Batterie
|4800mAh
|Charge rapide
|45W (non fourni), sans fil 20W, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Latéral
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleur
|Android
|Android 17 – One UI 9
|Dimensions
|Ouvert 123,9 x 161,4 x 4,5mm – 201g
Fermé 123,9 x 81,9 x 9,7 mm