Le “Loup Mal-Aimé” d’Intermarché au cœur d’une polémique. Un plagiat d’un livre jeunesse ?

L’illustrateur jeunesse Thierry Dedieu s’est retrouvé au centre d’une controverse très médiatisée suite au lancement d’une campagne publicitaire de Noël par l’enseigne Intermarché.
L’objet de la discorde : la troublante ressemblance entre le personnage central du spot de Noël, le loup et le style graphique minimaliste et emblématique des créations de Dedieu, notamment pour un de ses albums jeunesse. (couverture du livre ci-dessous). C’est un peu troublant.
Le Loup – L’histoire touchante qui soulève des questions
À l’approche des fêtes de fin d’année, Intermarché avait dévoilé une publicité émouvante mettant en scène un “loup mal-aimé” ou “loup solitaire”. Le spot raconte l’histoire d’un loup qui, malgré sa nature, cherchait à se faire accepter par les humains et à partager l’esprit de Noël.
Le succès émotionnel de la publicité fut immédiat, mais la réaction de la communauté artistique ne s’est pas fait attendre.
L’accusation d’appropriation par Thierry Dedieu
Thierry Dedieu, auteur et illustrateur prolifique, connu pour ses albums jeunesse dont, son album “Un Noël pour le Loup” réagit.
Dès la diffusion du spot, de nombreux lecteurs, libraires et professionnels de l’édition ont souligné les similitudes frappantes entre le design du loup d’Intermarché et celui des personnages de Dedieu :
Le style graphique semble plagié. Le graphisme comporte des lignes épurées, des formes simples et une expression très humaine et mélancolique.
Le thème de la solitude, la quête d’acceptation et la douceur inattendue d’un animal souvent perçu comme menaçant. (lisez la 4ème de couv du livre ci-dessous, étonnant non ? )
Soutenu par son éditeur Seuil Jeunesse, Thierry Dedieu exprime son indignation, estimant qu’il ne s’agissait plus d’une simple “inspiration”, mais d’une appropriation flagrante de son univers créatif et de son identité visuelle par une grande marque.
Le Pitch de “Un Noël pour le Loup”
“A trop dévorer ses voisins, on finit seul à table…
C’est l’histoire d’un loup triste et solitaire, qui n’a jamais connu les joies d’un Noël entre amis. Pour se faire pardonner ses errements d’autrefois, il décide d’organiser un réveillon où il invite ses proies habituelles. Le jour dit, un banquet somptueux attend les animaux de la forêt. Il y a des plats végétariens et même des cadeaux ! Mais bizarrement, personne n’ose s’aventurer à cette table dangereuse. Désolé, le loup décide alors d’improviser une grande fête… tout seul ! ”
Plus d’infos sur l’actualité du livre Cliquez ici
Source