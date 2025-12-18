Ces deux liseuses sont à moins de 99€ c’est le papa Noël qui le dit et c’est vrai!

Par / 18/12/2025 / Bon Plan, kindle, Vivlio Light Zen

A quelques jours de Noël, ces liseuses sont en promotion et c’est un bon plan !

Suivez le traineau pour faire les meilleures affaires. Ces deux liseuses de livres numériques ne dépassent pas les 99€ !

Kindle 2024

Kindle 2024 est en promo ! A 98.99€ pour la version avec publicités au lieu de 109.99€. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Suivez ce lien pour l’acheter.

La liseuse a un écran de 6 pouces avec un éclairage frontal intégré et pèse environ 160 grammes.

Il est parfait pour ceux qui recherchent la simplicité et l’accès immédiat au catalogue Kindle.

Vivlio Zen Light

Sortie à l’été 2025 cette liseuse a su nous convaincre. Avec le code IDBOOX10 à saisir au moment du passage au panier, vous obtenez 10% de remise. Elle vous coûtera 98.99€ au lieu de 109.99€ . Suivez ce lien pour l’acheter. Regardez notre vidéo ci-dessous.

Elle propose un écran de 6 pouces haute définition (300 dpi) pour environ 180 grammes.

Elle intègre la technologie SmartLight qui ajuste automatiquement la température de l’éclairage.

