Ces deux liseuses sont à moins de 99€ c’est le papa Noël qui le dit et c’est vrai!

A quelques jours de Noël, ces liseuses sont en promotion et c’est un bon plan !
Suivez le traineau pour faire les meilleures affaires. Ces deux liseuses de livres numériques ne dépassent pas les 99€ !
Kindle 2024
Kindle 2024 est en promo ! A 98.99€ pour la version avec publicités au lieu de 109.99€. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Suivez ce lien pour l’acheter.
La liseuse a un écran de 6 pouces avec un éclairage frontal intégré et pèse environ 160 grammes.
Il est parfait pour ceux qui recherchent la simplicité et l’accès immédiat au catalogue Kindle.
Vivlio Zen Light
Sortie à l’été 2025 cette liseuse a su nous convaincre. Avec le code IDBOOX10 à saisir au moment du passage au panier, vous obtenez 10% de remise. Elle vous coûtera 98.99€ au lieu de 109.99€ . Suivez ce lien pour l’acheter. Regardez notre vidéo ci-dessous.
Elle intègre la technologie SmartLight qui ajuste automatiquement la température de l’éclairage.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
