Les livres exclus du règlement Européen sur la déforestation

Le Parlement européen, réuni en séance plénière à Strasbourg, a adopté l’acte final du Règlement de l’Union européenne sur la déforestation (EUDR).
Les députés ont voté en faveur de l’accord provisoire. Il prévoit l’exclusion des livres et autres imprimés de son champ d’application.
Soulagement pour la Fédération des Éditeurs Européens
Sonia Draga, présidente de la Fédération des éditeurs européens (FEP), a exprimé un “soulagement” général pour l’ensemble des éditeurs et des professionnels vendant des livres en Europe.
Elle a souligné que cette exclusion, jugée “inimaginable” il y a un an, est le résultat d’un travail acharné. La Fédération, a mis en avant les arguments solides et les efforts de développement durable du secteur.
Elle a également remercié les institutions européennes d’avoir “reconnu l’importance des livres pour la société.”
Le papier reste sous surveillance
Malgré cette exclusion pour les produits finis (les livres), il est important de noter que le papier lui-même n’est pas exclu du règlement.
La CE poursuit d’ailleurs une enquête pour recueillir des informations sur l’utilisation du système d’information TRACES par les entreprises qui importent des matières premières ou des produits dérivés visés par l’EUDR. La FEP mobilisera ses membres pour contribuer à cette démarche.
