Le numérique, pas de panique ! Un guide gratuit sur la Cybermalveillance pour les 9-12 ans

Le portail Cybermalveillance.gouv. fr lance le livret illustré “Le numérique, pas de panique !” pour sensibiliser les enfants de 9 à 12 ans aux risques de la cybersécurité.
Dévoilé lors du Cybermois 2025 avec le soutien de l’AFNIC et du Ministère de l’Éducation Nationale, cet outil pédagogique vise à doter les plus jeunes des réflexes essentiels face aux dangers d’Internet.
Produit par Bayard Média Développement en partenariat avec Astrapi, ce livret a été diffusé auprès des 70 000 abonnés du magazine , il est également téléchargeable gratuitement ici.
Aujourd’hui, un enfant reçoit son premier smartphone vers 11 ans et sa première tablette dès 9 ans. Il est donc très important de préparer les jeunes et les prévenir des risques d’Internet pour mieux se prémunir.
Que contient le guide ?
Le livret utilise les jumeaux Sam et Pat (du magazine Astrapi) dans des bandes dessinées pour illustrer les bons gestes (Pat, le vigilant) et les erreurs courantes (Sam, l’imprudent).
Le guide couvre des sujets fondamentaux comme :
-Le choix de mots de passe robustes.
-La protection des données personnelles (pseudo, avatar).
-La reconnaissance des tentatives d’hameçonnage (phishing).
-La gestion du cyberharcèlement (avec rappel du numéro 3018).
-Le rôle des antivirus.
“Numérique pas de panique” est également disponible au format exposition pour les écoles, les bibliothèques. Téléchargement ici
L’objectif est clair : former les citoyens de demain à une utilisation du numérique responsable et sécurisée.
