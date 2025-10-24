Librairie ou Bibliothèque : Comment les lecteurs choisissent les livres à acheter ou à emprunter ?

Cette étude compare le comportement des lecteurs selon leur mode d’accès aux livres pour la littérature adulte. Elle s’intéresse à l’achat (en librairie ou en ligne) et à l’emprunt en bibliothèque.
Le rapport commandé par le ministère de la Culture a été réalisé par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, chercheurs en économie.
La conclusion principale est que la demande de littérature adulte est fortement concentrée sur un nombre limité de titres, alimentant un “effet superstar” des best-sellers.
Similitudes et effet “Superstar”
L’étude constate une polarisation de la Demande. Que ce soit à l’achat ou à l’emprunt, une petite fraction des titres représente une part très importante du volume total.
Il existe une corrélation notable entre les titres les plus achetés et ceux les plus empruntés en bibliothèque. Les succès commerciaux se reflètent dans les listes des ouvrages les plus demandés en lecture publique.
Littérature – Les bibliothèques et les librairies
Fait intéressant, la concentration des achats de livres est moins forte en ligne que dans les points de vente physiques.
La bibliothèque reste prescriptrice. Malgré l’effet “superstar”, la bibliothèque joue un rôle crucial en offrant un large éventail d’ouvrages et en permettant l’accès à la « middle-tail » (les ouvrages du “milieu” de la distribution qui ne sont ni best-sellers ni très confidentiels), même si ceux-ci sont parfois moins disponibles que souhaité par le public.
En substance, bien que la lecture reste une pratique en érosion, le secteur du livre est marqué par une forte concentration de la demande sur les titres stars. L’étude analyse les mécanismes par lesquels les modes d’accès (achat vs. emprunt) modulent cette concentration.
Les informations à retenir
Entre l’achat et l’emprunt en bibliothèque, la principale différence réside dans la concentration des choix :
-Les acheteurs privilégient fortement les ouvrages stars et les auteurs établis.
-Les emprunteurs en bibliothèque sont moins concentrés sur les best-sellers.
Par ailleurs, un décalage temporel est observé. En effet, les achats concernent majoritairement des titres parus l’année en cours. De plus, les emprunts portent surtout sur des ouvrages parus l’année précédente. Cela s’explique par les délais d’acquisition et de traitement plus longs en bibliothèque, ainsi que par la faible disponibilité des ouvrages neufs très demandés. Lire le rapport complet ici
Suivez l’actualité du livre ! Notre rubrique est ici