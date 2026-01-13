LiBookin, la plateforme qui repense la librairie, la relation aux auteurs, aux éditeurs et aux lecteurs

En ce début d’année 2026, impossible de passer à côté, quand on s’intéresse au livre, de LiBookin.
Lancée par Wendall Utroi, célèbre romancier autoédité et édité, l’objectif est d’apporter une pierre à l’édifice de la lecture et du commerce du livre.
Son concept est très particulier loin de l’IA, des algorithmes et des préoccupations de gros sous. Alors, en découvrant cette toute nouvelle librairie en ligne, nous avons voulu en savoir plus.
Wendall Utroi se prête au jeu des questions réponses.
Vous êtes auteur, cette casquette semble trop étroite puisque vous lancez LiBookin, pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Effectivement, on pourrait croire que j’ai pris la grosse tête, mais la genèse du projet vient plutôt du cœur.
J’ai publié mon premier roman en 2014 et comme tout à chacun, j’ai vu évoluer le monde du livre et des plateformes.
Ce que j’ai constaté m’éloignait de l’idée, sans doute un peu rêvée, que je me faisais du lieu idéal. Alors, en homme de la campagne, j’ai pris le taureau par les cornes et me suis résolu à créer ce qui me semblait manquer dans le paysage actuel.
Quel est l’ADN de LiBookin ?
C’est une entité nouvelle, née de l’envie de repenser la librairie en ligne comme un lieu de respiration dans un écosystème marqué par le « toujours vendre plus ».
C’est une vision qui cherche l’équilibre et le vivre-ensemble, qui relie plutôt qu’elle ne capte, sans logique de volume, d’opacité ou de mise en avant artificielle.
Un ADN assumé, plus humain et plus lisible, où le mot partage prend tout son sens, loin de la standardisation et de l’optimisation.
Votre plateforme s’adresse à la fois aux lecteurs, aux auteurs, aux éditeurs et aux libraires, pouvez-vous succinctement nous décrire ces différents aspects ?
Avec plaisir ! Il est difficile de cloisonner les rôles, car ce qui bénéficie à l’un profite souvent aux autres. LiBookin a donc été pensé comme un écosystème cohérent; notre logo en forme d’alvéole de ruche n’est d’ailleurs pas un choix anodin.
Pour les auteurs et éditeurs, la plateforme propose une rémunération volontairement plus juste, pouvant aller jusqu’à 80 % sur la vente d’un livre numérique, bien au-dessus des standards du marché. Cette logique s’accompagne d’une incitation aux prix raisonnables, afin de préserver l’équilibre entre création et accès des lecteurs.
LiBookin permet également, gratuitement, de relier les livres papier vers le site de l’auteur, de l’éditeur ou vers des réseaux de libraires indépendants comme Place des Libraires. Le lecteur choisit ainsi en toute liberté à qui il souhaite acheter. Ceci gratuitement.
Côté lecteurs, nous avons repensé l’évaluation : des cœurs plutôt que des étoiles, et surtout la possibilité d’aller plus loin avec des liens vers des chroniques, des vidéos, ou même un commentaire audio d’une minute, afin de valoriser le partage autour de la lecture.
Enfin, ce qui profite à tous, c’est l’absence d’algorithme et de publicité : pas de mise en avant artificielle, pas de hiérarchie cachée. Les livres existent par le choix réel des lecteurs, en toute transparence.
Le site propose une dimension sociale, pourriez-vous nous en dire plus ?
Lire est déjà un acte fort. Nous avons souhaité lui donner une portée supplémentaire, utile et solidaire.
Chaque mois, cinq auteurs proposent chacun un livre, réunis dans une offre à 5 €. Dix pour cent de cette somme est reversée à une association choisie par les lecteurs parmi deux propositions, au moment du paiement.
Ce dispositif a vocation à évoluer, nous espérons l’augmenter à mesure que la plateforme grandit.
La plateforme a été lancée le 1er janvier 2026, avez-vous déjà des chiffres à nous annoncer ?
LiBookin vient juste de pousser son premier cri, mais attire déjà les regards.
Cinq jours après l’ouverture officielle, la plateforme réunit plus de 100 livres, une cinquantaine d’auteurs et déjà deux maisons d’édition partenaires.
Malgré une phase de pré-lancement discrète dès le 16 décembre, nous avons dépassé les 10 000 visiteurs uniques, ce qui est très encourageant pour un projet aussi récent.
Les premières ventes ont démarré et, surtout, les auteurs continuent de nous rejoindre chaque jour, à un rythme régulier de deux à quatre nouveaux inscrits quotidiens.
Pour nous, ces chiffres sont avant tout le signe que l’idée trouve un écho, que donner du sens peut encore résonner.
LiBookin n’est pas un concurrent pour les librairies, ni pour les sites d’autoédition, mais une alternative, donnez-nous 3 raisons qui donneront envie à nos lecteurs de vous rendre visite ?
LiBookin n’est effectivement pas un concurrent, mais une vraie alternative qui remet le lecteur au centre et qui s’ouvre aux autres acteurs du livre, dans une logique de complémentarité et de coexistence.
Voici trois raisons, qui je l’espère, donneront envie à vos lecteurs de venir découvrir LiBookin.
Chaque achat soutient vraiment les auteurs et éditeurs.
Grâce à notre philosophie, les lecteurs savent exactement où va leur argent. Une rémunération plus juste, sans frais écrits en petites lettres.
Acheter un ebook sur notre plateforme, c’est la garantie de soutenir la création, dans un modèle clair et assumé, où la rémunération des auteurs et éditeurs est au cœur du projet.
LiBookin est née en France et s’inscrit dans la tradition de notre modèle unique.
Solidaire : en ces temps compliqués, votre lecture peut aider.
Transparente, sans algorithmes opaques qui manipulent la visibilité. Chez nous chaque voix compte.
On respecte et met en valeur vos avis.
Vos évaluations, commentaires et chroniques ne sont pas anodins : ils influencent vraiment la visibilité des livres et aident les autres lecteurs à découvrir des pépites, sans manipulation. Nous partageons même votre passion de chroniqueur en vous offrant un lien.
Et puis, LiBookin vient de naître… et avouons-le, dans la grande majorité, on adore les poupons
Intéressés par le livre et l’édition ? Consultez notre rubrique ici