Apple Watch Series 11 en bon plan, vous allez mettre les pendules à l’heure !

Apple Watch Series 11 les points forts
Design & Confort : Plus fine et légère pour un port agréable 24h/24. Son nouvel écran est 2x plus résistant aux rayures que celui de la Series 10.
Santé Proactive : Détection inédite de l’hypertension, analyse de l’apnée du sommeil et score de sommeil quotidien. ECG et taux d’oxygène inclus.
Sport Intense : Analyse de la charge d’entraînement, zones de cardio et 3 mois offerts à Apple Fitness+.
Autonomie Boostée : Jusqu’à 24h d’utilisation. Une charge de 15 min suffit pour retrouver 8h d’autonomie.
Ultra-Robuste : Étanchéité jusqu’à 50m et certification poussière IP6X.
Sécurité : La Series 11 peut détecter une mauvaise chute ou un accident de voiture grave, puis automatiquement vous aider à contacter les secours et alerter vos contacts d’urgence.
