Honor Magic 8 Pro Air – Une avalanche d’infos et de vidéos

Le Honor Magic 8 Pro Air sera lancé le 19 janvier en Chine. Que sait-on sur ce concurrent de l’iPhone Air ?
Les visuels et les vidéos du Honor Magic 8 Pro Air commencent à envahir la toile à l’approche de sa présentation. Le Honor Magic 8 Pro Air va bientôt rejoindre le Galaxy S27 Edge et l’iPhone Air dans le clan des smartphones ultra-fins.
Honor Magic 8 Pro Air – Que sait-on ?
Honor a déjà laissé échapper quelques-unes de ses caractéristiques pour nous mettre l’eau à la bouche.
La compagnie a officiellement dévoilé son poids et son épaisseur. Le Honor Magic 8 Pro Air affiche 158g sur la balance et mesure 6,3 mm d’épaisseur.
Le smartphone existe en quatre couleurs : noir, blanc, violet et orange. Honor n’a pas été plus loin.
La grande question est de savoir si le Magic 8 Pro Air échappe aux concessions imposées par ses dimensions. C’est ce qui a plombé les ventes de ses concurrents. On peut être optimiste. Les différentes fuites promettent un smartphone avec une fiche technique premium.
The first smartphone I plan to buy in 2026 is the Honor Magic 8 Pro Air.
There’s only one reason: despite being absurdly thin and light, it delivers truly uncompromised flagship-level hardware.
The Honor Magic 8 Pro Air measures just 6.1 mm in thickness and weighs only 155 g,… pic.twitter.com/Dzl5fmTHGZ
— Ice Universe (@UniverseIce) January 11, 2026
Magic 8 Pro Air – Un smartphone aux caractéristiques premium ?
Le Honor Magic 8 Pro Air embarquerait un écran plat OLED de 6,3 pouces. Il afficherait une résolution de 1,5K. Honor a confié les rênes à un processeur MediaTek Dimensity 9500. Trois configurations seraient disponibles : 256 Go, 512 Go et 1 To.
Une batterie de 5500 mAh alimenterait le smartphone. Elle supporterait la charge 90W. Son appareil photo arrière s’appuie sur une caméra principale 50MP 1/1.3 pouces.
Vous pouvez déjà voir à quoi ressemble le Honor Magic 8 Pro Air dans la vidéo ci-dessous. Et non ça n’est pas un iPhone 17 Pro Max.
Honor Magic 8 Pro Air
It has to be admitted that it does draw inspiration from the design of the iPhone Air and the color scheme of the iPhone 17 Pro Max. But we also have to admit that it is indeed quite attractive, and its specifications are indeed excellent. pic.twitter.com/gVg2Iv9rgr
— Ice Universe (@UniverseIce) January 12, 2026