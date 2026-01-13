Honor Magic 8 Pro Air – Une avalanche d’infos et de vidéos

Le Honor Magic 8 Pro Air sera lancé le 19 janvier en Chine. Que sait-on sur ce concurrent de l’iPhone Air ? 

Les visuels et les vidéos du Honor Magic 8 Pro Air commencent à envahir la toile à l’approche de sa présentation. Le Honor Magic 8 Pro Air va bientôt rejoindre le Galaxy S27 Edge et l’iPhone Air dans le clan des smartphones ultra-fins.

Honor Magic 8 Pro Air - Toutes les infos avant sa sortie

Honor Magic 8 Pro Air – Que sait-on ?

Honor a déjà laissé échapper quelques-unes de ses caractéristiques pour nous mettre l’eau à la bouche.

La compagnie a officiellement dévoilé son poids et son épaisseur. Le Honor Magic 8 Pro Air affiche 158g sur la balance et mesure 6,3 mm d’épaisseur.

Le smartphone existe en quatre couleurs : noir, blanc, violet et orange. Honor n’a pas été plus loin.

La grande question est de savoir si le Magic 8 Pro Air échappe aux concessions imposées par ses dimensions. C’est ce qui a plombé les ventes de ses concurrents. On peut être optimiste. Les différentes fuites promettent un smartphone avec une fiche technique premium.

Magic 8 Pro Air – Un smartphone aux caractéristiques premium ?

Le Honor Magic 8 Pro Air embarquerait un écran plat OLED de 6,3 pouces. Il afficherait une résolution de 1,5K. Honor a confié les rênes à un processeur MediaTek Dimensity 9500. Trois configurations seraient disponibles : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Une batterie de 5500 mAh alimenterait le smartphone. Elle supporterait la charge 90W. Son appareil photo arrière s’appuie sur une caméra principale 50MP 1/1.3 pouces.

Vous pouvez déjà voir à quoi ressemble le Honor Magic 8 Pro Air dans la vidéo ci-dessous. Et non ça n’est pas un iPhone 17 Pro Max.

