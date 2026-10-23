Livre – Des auteurs s’unissent dans le monde pour lancer une charte éthique sur l’IA

Face au manque d’avancées législatives des gouvernements en matière de régulation, plusieurs grandes organisations d’écrivains à travers le monde ont décidé de prendre les devants.
La Society of Authors (UK), l’Authors Guild (USA) ainsi que des syndicats australiens, canadiens et néo-zélandais viennent ainsi de lancer officiellement la Charter of Ethical AI Use in the Creative Industries.
Cette nouvelle charte, qui peut également être signée par les éditeurs, les agents littéraires et les jurys de prix littéraires, s’appuie sur les dix principes directeurs de l’UNESCO pour une IA responsable.
Elle a pour but, de combler le vide juridique laissé par les politiques actuelles en fixant des repères concrets pour l’industrie du livre.
IA et transparence
Les objectifs sont multiples. La charte se trouve ici.
-Protéger les créateurs humains face aux dérives et au non-respect du droit d’auteur reprochés aux géants de la tech.
-Encourager les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de transparence éthique.
-Encadrer les usages dits « positifs », c’est-à-dire quand l’IA est employée de manière mesurée pour favoriser l’accessibilité, l’inclusion, la découvrabilité des œuvres ou élargir les opportunités.
Les représentants de ces 22 organisations saluent cette initiative collective jugée indispensable pour offrir aux professionnels de l’édition des balises solides face aux défis rapides posés par les technologies génératives.
Lire d’autres articles sur Livre et IA ici