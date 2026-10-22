Exposition Le Temps des récoltes : quand Ibrahim Mahama réinvente la transmission à la Fondation Cartier

Riche, foisonnante et vibrante de surprises artistiques disséminées dans tous ses recoins, la nouvelle exposition de la Fondation Cartier invite à une immersion au cœur de l’œuvre protéiforme d’Ibrahim Mahama.
L’artiste ghanéen, né en 1987, y déploie un univers plastique riche en contrastes et en messages.
Le catalogue d’expo est disponible ici ou cliquez ici.
Accompagné par neuf artistes, ils interpellent le public. Se croisent alors des matériaux de récupération, des archives, un patrimoine industriel et des médiums inattendus comme le cacao, le sucre en passant par l’huile de palme.
Une exploration des héritages postcoloniaux et de la circulation du monde
Depuis les années 2010, Ibrahim Mahama s’est imposé sur la scène internationale. Il réactive les fragments du passé industriel et commercial de son pays. En faisant dialoguer l’histoire coloniale et postcoloniale du Ghana avec notre époque, il interroge la circulation internationale des marchandises et la mobilité humaine.
Des documents administratifs aux rails de train ou poutres transportés par des figures collectives, son travail met en lumière le contraste entre la fluidité du commerce mondial et la rigidité des frontières imposées aux personnes.
Son œuvre questionne les infrastructures, les continuités politiques et économiques, tout en rendant hommage aux dynamiques collectives et à la mémoire des travailleurs.
Le Temps des récoltes – Un geste collectif
Intitulée Le Temps des récoltes, l’exposition conçue par Mahama aux côtés de neuf artistes et collectifs explore la double notion du temps et de la récolte.
Le temps y est envisagé aussi bien à travers la mémoire coloniale et le Ghana post-indépendance qu’à travers les futurs imaginés par la création contemporaine.
La récolte, quant à elle, incarne un geste éminemment collectif : une transformation partagée et un dialogue intergénérationnel axé sur ce que l’on transmet aux générations futures.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement direct des trois centres d’art fondés par Mahama à Tamale.
Pensés comme des espaces d’ancrage local, de création et d’apprentissage, ces lieux permettent de décentrer l’accès à la culture. L’objectif est de toucher directement les populations éloignées et travailler main dans la main avec l’économie locale.
Un réseau continental d’institutions indépendantes
À travers cette initiative, Ibrahim Mahama participe activement à l’émergence d’un puissant réseau d’institutions culturelles indépendantes sur le continent africain.
La pédagogie et l’émancipation occupent une place centrale. Ses centres résonnent ainsi avec d’autres démarches pionnières à travers l’Afrique.
Des œuvres inédites appelées à voyager
Fidèle à sa tradition, la Fondation Cartier a accompagné la production d’œuvres inédites conçues spécialement pour l’occasion (Le parlement), tout en faisant l’acquisition de pièces emblématiques avec l’accord de l’artiste.
Ces œuvres intégreront la collection de l’institution pour continuer à être montrées et voyager à travers le monde.
Elles permettront ainsi à un public international de découvrir l’un des parcours artistiques et politiques les plus stimulants de notre époque.
Prenez votre temps pour découvrir Le Temps des récoltes, une exposition unique qui interpelle. Qu’elles soient gigantesques ou infiniment petites, les œuvres délivrent toutes un message qui se dévoile au fil de votre déambulation. Jusqu’au 28 février 2027.
Les neufs artistes associés à Ibrahim Mahama pour l’expo
Dorothy Akpene Amenuke, Gideon Appah, James Barnor, Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise, Courage Dzidula Kpodo & Postbox Ghana, Zohra Opoku, Tjaša Rener, Feda Wardak.
Le catalogue d’expo est disponible ici ou cliquez ici.
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Photos et vidéo Frédéric Danilewsky