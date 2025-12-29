Préparez-vous pour Le Quart d’heure de lecture 2026 !

Parce que la lecture est très importante pour toutes et tous, préparez-vous à accueillir le nouveau Quart d’heure de lecture en 2026.
Le ministère de la Culture a publié le rapport suite aux à la tenue des Etats Généraux de la lecture. Lire ici. Face à une situation préoccupante, cette initiative est plus que jamais fondamentale.
Quart d’heure de lecture #10marsJeLis
Le CNL, l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, invite, pour la 5e édition, toutes et tous, à célébrer la lecture. Le Quart d’heure de lecture national, aura lieu le mardi 10 mars 2026.
En partenariat avec l’ÉN, le CNL mobilise également les entreprises, les administrations, les associations, les centres sociaux, les EHPAD…
“Cette opération nationale symbolique vise à sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture et à encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.” explique le CNL.
Pour accompagner toutes celles et ceux qui souhaiteraient organiser un événement le CNL, trouvez ici le kit de communication.
Pour participer et inscrire votre Quart d’heure de lecture : cliquez ici.
Suivez l’actualité du livre et de l’édition dans notre rubrique ici