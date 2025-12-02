Restitution des États généraux de la lecture pour la jeunesse, ce qu’il faut savoir

Lundi 1er décembre, au SLPJ, les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, ont présenté les conclusions des États généraux de la lecture pour la jeunesse (EGLJ).
Cette vaste consultation, la plus importante jamais menée sur le sujet, a mobilisé plus de 36 000 participants, dont 6 000 jeunes, partout en France et dans les Outre-mer.
Un constat préoccupant
Les études menées par le CNL et IPSOS montrent une baisse continue du temps consacré à la lecture chez les moins de 25 ans.
Entre 7 et 19 ans, les jeunes passent en moyenne dix fois plus de temps devant un écran que devant un livre. Les inégalités sociales, culturelles et géographiques renforcent encore ces écarts.
La lecture, perçue comme une activité scolaire ou solitaire, souffre d’une image dévalorisée face à l’attractivité des écrans.
Les consultations révèlent que l’intérêt pour le livre s’effondre dès le collège, surtout chez les garçons, et que peu de jeunes reprennent la lecture après le lycée.
Une mobilisation nationale
Lancée en juillet 2025, cette concertation a associé familles, associations, enseignants, bibliothécaires et collectivités.
Déjà, 300 associations sont soutenues par les DRAC pour promouvoir la lecture. 1,6 milliard d’euros ont été investis en 2022 dans les bibliothèques et médiathèques, premier poste culturel des communes.
Malgré ces efforts, les acteurs appellent à une coopération plus structurée et durable.
Trois axes pour l’avenir
Les États généraux proposent une feuille de route sur dix ans, articulée autour de trois priorités :
– Retrouver le plaisir de lire : diversifier les contenus, valoriser la littérature jeunesse et renforcer l’engagement des jeunes lecteurs.
– Massifier la présence du livre. L’objectif, instaurer des rituels quotidiens de lecture à l’école et en famille, et rendre les textes accessibles dans tous les lieux de vie.
– Structurer les coopérations. En formant davantage de professionnels et stabiliser les initiatives efficaces grâce à une action collective.
Une responsabilité partagée
Pour Édouard Geffray, « la lecture est l’un des plus puissants leviers d’émancipation ». Les États généraux rappellent que remettre le livre au cœur du quotidien des jeunes est un défi collectif, face à la domination des écrans, mais aussi une condition essentielle de leur réussite et de leur autonomie. Les chiffres et le rapport final sont disponibles ici.