Samsung Galaxy S25 Edge plus de 600€ d’économie ! Foncez

Ce bon plan ne durera pas longtemps ! Samsung ne s’est pas trompé le Galaxy S25 Edge est en super bon plan, vous allez économiser 603€ !
Le Prix du Samsung Galaxy S25 Edge 256GO est à 649€ au lieu de 1252,05€. Suivez ce lien pour l’acheter.
La version 512Go, pour plus de stockage est à 769€, là aussi vous économisez 603,05€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Galaxy S25 Edge ce qu’il faut savoir (vidéo)
Le Samsung Galaxy S25 Edge est un smartphone ultra-fin. Il est sorti en mai 2025. Voici ses principales caractéristiques:
– Écran : AMOLED de 6,7 pouces avec définition Quad HD+, taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, et luminosité maximale de 2600 nits.
– Processeur : Snapdragon 8 Elite, optimisé pour l’intelligence artificielle et le gaming.
– Mémoire : 12 Go de RAM et stockage interne de 256 Go ou 512 Go.
– Appareil photo : Double capteur arrière 200 Mpx + 12 Mpx, et caméra selfie de 12 Mpx.
– Batterie : 3900 mAh, avec charge rapide et optimisation énergétique.
– Design : Châssis en titane, écran protégé par Gorilla Glass Ceramic 2, et épaisseur de seulement 5,8 mm.
– Système d’exploitation : Android 15 avec interface One UI 7.
– Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, et USB-C.
Ce modèle se démarque par sa finesse, 5,8 mm d’épaisseur, et, son poids plume de 163 g, tout en conservant des performances comparables aux autres modèles de la gamme Galaxy S25. Suivez ce lien pour l’acheter.
