Prix Audiolib 2025 du livre audio : les 5 finalistes en lice à vous de choisir !

Le suspense monte pour la 13ᵉ édition du Prix Audiolib 2025. L’éditeur lève un pan du voile!
Les cinq livres audio finalistes viennent d’être dévoilés, après des mois d’écoute et de débats orchestrés par un jury composé de vingt passionnés de littérature audio – blogueurs, bookstagrammeurs et youtubeurs. (Notre chroniqueuse So Alt fait partie du jury) !
Depuis sa création en 2013, ce prix met à l’honneur la richesse et la créativité du format audio. Chaque année, il récompense une œuvre marquante du catalogue Audiolib, celle qui a su captiver les oreilles et les cœurs.
Le public est maintenant invité à prendre le relais : le vote en ligne pour élire le lauréat qui s’achèvera le 24 août à 23h59 sur le site de l’éditeur.
Le nom du grand gagnant sera révélé en octobre, lors d’une soirée officielle de remise du prix.
À vos écouteurs… et à vos votes !
Les 5 finalistes du Prix Audiolib sont…
Cézembre de Hélène Gestern lu par Blanche Leleu et Renaud Bertin Cordoliani. (Lire notre chronique).
From here to the great unknown : mémoires de Lisa Marie Presley et Riley Keough traduit par Dominique Margon lu par Florence Loiret Caille et Rachel Arditi.
Le sang des innocents de S.A. Cosby traduit par Pierre Szczeciner lu par Jean-Paul Pitolin.
On m’appelle Demon Copperhead de Barbara Kingsolver traduit par Martine Aubert lu par Benjamin Jungers.
L’Inconnue du portrait de Camille de Peretti lu par Mathieu Buscatto.