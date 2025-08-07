Trucs et astuces – 8 conseils pour économiser la batterie de votre smartphone

Comment économiser la batterie de votre smartphone ? Nous vous donnons 8 astuces simples à appliquer qui vont vous changer la vie.
Certains conseils simples permettent d’économiser de la batterie sans s’en rendre compte. La somme de toutes ces actions va allonger l’autonomie de votre smartphone. Vous pouvez espérer économiser 30% à 40% de batterie en suivant ces recommandations.
Autorisez la mise en veille des applis
Avec le temps, nos smartphones regorgent d’applications. Vous utilisez certaines d’entre elles quotidiennement et d’autres sont oubliées comme un vieux t-shirt au fond d’une armoire. Cela ne veut pas pour autant dire que ces applications ne sont pas actives.
Elles sont tapies dans l’ombre, toujours actives en arrière-plan. Activez la mise en veille des applis inutilisées. Le système fera le ménage pour vous et économisera de la batterie.
Les notifications
Limitez la réception des notifications. Sélectionnez méticuleusement quelles sont les applications qui peuvent vous envoyer des notifications. Activez les notifications uniquement sur les applications essentielles pour vous sinon vous risquez d’être rapidement submergé.
La gestion des autorisations a un impact direct sur l’autonomie de la batterie.
Désactivez les données mobiles
Ce conseil peut paraître extrême mais il y a des moments où vous n’avez pas forcément besoin d’avoir un accès à votre forfait. La 5G consomme beaucoup de batterie. Dans certaines occasions, une connexion WiFi peut être largement suffisante.
Le Always On Display
Ce conseil est à double tranchant. D’un côté le Always On Display consomme de l’énergie mais de l’autre il vous évite d’allumer en permanence votre écran. Le mode Always On Display est dans l’ensemble plutôt favorable à la préservation de votre jauge de batterie.
Le mode Always On Display permet d’afficher de plus en plus d’informations réduisant ainsi la nécessité d’ouvrir son smartphone.
Sur les smartphones Samsung, la Now Bar de One UI 7 affiche sur l’écran de verrouillage les données santé, le lecteur média, les résultats sportifs ou encore la direction dans Google Maps. Cette fonction va encore s’enrichir avec One UI 8.
Limitez les connexions énergivores
Parmi les autres applications énergivores, il faut aussi citer le Bluetooth, le WiFi, le partage de données en instantané, le NFC ou encore l’accès à la localisation.
Si vous n’en avez pas besoin, vous pouvez les désactiver momentanément. Elles scannent en permanence votre environnement en consommant inutilement de la batterie.
Bien configurer l’écran de son smartphone
Configurez l’écran de votre smartphone pour qu’il s’éteigne après quelques secondes d’inactivité. L’écran est très énergivore. De la même façon, réduisez la luminosité de l’écran ou passez-la en mode adaptatif.
L’utilisation du mode Sombre préserve également l’autonomie du smartphone. L’affichage des couleurs vives ou du blanc consomme plus d’énergie. Si vous possédez un smartphone premium, abandonnez l’affichage QHD+. La résolution Full HD+ consomme beaucoup moins.
Paramétrez votre clavier
Bannissez les sons et la vibration du clavier. Ils donnent de la vie à votre clavier quand vous écrivez mais ils consomment beaucoup d’énergie. De la même façon, désactivez le son du déclencheur de l’appareil photo. Limitez également les vibrations pour l’arrivée des notifications de certaines applications non essentielles.
Les routines
Activez le mode sommeil. Définissez une plage horaire où votre smartphone se met en pause et vous laisse respirer. Il consomme pendant ce temps moins d’énergie et vous pouvez recharger vos batteries en dormant sereinement.
Les smartphones Samsung proposent dans One UI 7 la création de routines personnalisées pour changer les paramètres de votre smartphone selon vos activités : sommeil, cinéma, conduite, détente, exercice physique, etc. Vous pouvez choisir l’heure d’activation, les couleurs de l’écran, l’écran de verrouillage et autres.
Pour faire toutes ces actions, il faudra fouiller dans votre smartphone pour activer ou désactiver les fonctions énergivores.
Découvrez d’autres trucs et astuces dans notre rubrique en cliquant ici.