Quels sont les livres les plus lus et vendus sur Kindle en 2025 ?

L’année 2025 marque un tournant majeur pour la lecture numérique en France. Amazon Kindle dévoile son bilan de lecture 2025.
Entre thrillers psychologiques addictifs, romances passionnées et adaptations cinématographiques, découvrez les titres et les tendances qui ont fait vibrer les liseuses cette année.
Kindle – 886 millions de pages chaque mois
Le format numérique continue de conquérir le cœur des Français. Selon les chiffres d’Amazon, les utilisateurs Kindle en France ont consulté en moyenne plus de 886 millions de pages par mois en 2025.
Le rituel est désormais bien ancré. Si la soirée reste le moment privilégié pour s’évader dans un livre, le mois d’août s’est imposé comme le sommet de l’année. Les lecteurs ont profité de leur temps libre pour dévorer leurs ouvrages favoris.
Le phénomène Freida McFadden : Reine incontestée de 2025
S’il y a un nom à retenir cette année, c’est celui de Freida McFadden. Son best-seller, La Femme de ménage, a été sacré livre le plus vendu en France en 2025 et désigné comme la fiction la plus addictive de l’année.
L’autrice a littéralement verrouillé le Top 20 avec une présence impressionnante de ses autres titres :
Les secrets de la femme de ménage.
La femme de ménage voit tout.
La femme de ménage se marie.
La Psy.
La Prof.
Cette domination confirme l’engouement massif pour le mystère et le thriller, qui figurent parmi les genres les plus populaires juste derrière la romance.
Romance et séries : Le triomphe des autrices
Si le suspense fait recette, c’est bien la romance qui décroche la première place du genre le plus apprécié en 2025. Les lectrices et lecteurs français ont plébiscité des séries entières. Parmi le top il y a :
–Les Frères Hayes d’I. A. Dice.
–Juste après l’orage de Victoire Sentenac.
–Les enquêtes de l’inspectrice Josie Quinn de Lisa Regan.
Le podium des auteurs les plus lus en France cette année est d’ailleurs exclusivement féminin, porté par le trio de tête : Freida McFadden, Victoire Sentenac et Lisa Regan.
Les lecteurs restent néanmoins fidèles à leurs valeurs sûres. L’indétrônable Guillaume Musso continue de faire voyager les imaginations avec ses succès comme L’Appel de l’ange, L’Instant présent ou encore Skidamarink.
Quand l’écran booste la lecture : L’effet Prime Video
La synergie entre les plateformes de streaming et les liseuses n’a jamais été aussi puissante.
En 2025, la sortie de la dernière saison de la série L’été où je suis devenue jolie sur Prime Video a provoqué un séisme en librairie numérique.
Les téléchargements de la saga littéraire originale ont plus que quadruplé cette année. Une preuve irréfutable que les spectateurs cherchent à prolonger l’expérience visuelle par la profondeur du texte.
Kindle 515 millions d’interactions : Les mots qui marquent
L’expérience Kindle ne se limite pas à la lecture passive. En 2025, les utilisateurs français ont surligné 515 millions de citations.
Parmi les milliers de phrases enregistrées, c’est un passage du livre Onyx Storm de Rebecca Yarros qui a été le plus plébiscité par la communauté : « Je suis à toi et tu es à moi, et aucune loi ou règle dans ce monde ni dans le prochain n’y changera rien ».
