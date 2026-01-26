Honor Magic V6 – Une batterie record pour le futur roi des pliables ?

La capacité de la batterie du Honor Magic V6 a fuité et elle est énorme. Jamais un smartphone pliable n’a eu une batterie avec une telle capacité.
Le Honor Magic V6 sera officiel au MWC 2026. Le salon se déroulera du 2 au 5 mars à Barcelone.
Cela veut donc dire que le Magic V6 sortira plus tôt que son prédécesseur. Pour mémoire, le Magic V5 avait fait sa première apparition officielle en juillet 2025.
Honor Magic V6 – Une sortie en avance
Une nouvelle fuite vient étayer cette théorie. Le Honor Magic V6 a été repéré sur le site de certification chinois 3C puis posté sur le réseau Weibo. C’est une preuve supplémentaire de la sortie prochaine du Magic V6.
L’autorité de régulation chinoise nous révèle la capacité de la batterie du futur smartphone pliable de Honor. Le listing mentionne plusieurs versions.
Le Honor Magic V6 embarquerait une batterie de 7150 mAh. C’est une des plus grosses batteries du marché.
L’autre variante intègre une batterie de 6850 mAh. À titre de comparaison, le Honor Magic V5 en France dispose d’une batterie de 5820 mAh.
Pourquoi le listing de ce régulateur comporte deux références de Magic V6 ? Les smartphones vendus en Chine disposent généralement d’une batterie plus généreuse. Le modèle chinois pourrait être vendu avec la batterie de 7150 mAh et l’autre à l’international.
Un smartphone ultra-premium
Dans un cas comme dans l’autre, c’est un vrai bond en avant. Son autonomie dépasse certainement la journée. Le listing 3C ne comporte aucune indication sur son processeur, mais une rumeur clame que c’est le premier smartphone pliable avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Le Magic V6 s’annonce ultra premium et il devrait être encore plus fin que le Magic V5. Il devrait passer sous les 9 mm fermé et 4,2 mm ouvert.