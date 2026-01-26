Jeu-concours 2 enceintes station météo Thomson à gagner

Nouveau concours pour fêter la nouvelle année ! Cette fois on met en jeu cette superbe enceinte station météo Thomson !
Du 26 au 30 janvier il y a deux appareils WS102TBK à gagner en partenariat avec BigBen et Thomson ! (2 gagnants).
Est-ce qu’une vague de froid arrive ? Va-t-il faire beau aujourd’hui ? C’est quoi la météo du jour chez moi ? La qualité de l’air est-elle OK ?
Mais que propose cette enceinte station météo ?
C’est une enceinte Bluetooth qui fait aussi station météo complète !
Elle est compacte et filaire. C’est le compagnon idéal pour votre musique et votre quotidien. Plus qu’une simple enceinte, elle intègre une station météo complète pour vous tenir informé en un coup d’œil. Vous placez le petit boitier à l’extérieur de votre logement et il se connecte à l’enceinte pour vous donner toutes les infos météo et plus encore.
Profitez d’un son de qualité grâce à sa connectivité Bluetooth 5.3, et écoutez vos stations préférées avec la radio FM et son antenne télescopique intégrée.
Son affichage clair et intuitif vous donne accès à toutes les informations essentielles.
-Température intérieure et extérieure (sonde incluse)
-Hygrométrie
-Phases de la lune
-Qualité de l’air
-Pression atmosphérique
-Date
Polyvalente, cette enceinte s’intégrera parfaitement dans n’importe quelle pièce de votre maison ou de votre bureau. En plus d’être design cette enceinte station météo est utile ! Voir le produit ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #BonneAnneIDBOOX pour vos partages sur les réseaux !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youtube ici.
On vous invite à vous abonner à notre Newsletter.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 2 enceintes station météo Thomson WS102TBK à gagner ! Couleur au choix du partenaire. Valeur du lot : 79.90€.
– Le concours est ouvert du 26 au 30 janvier 2026 22H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.