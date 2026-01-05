Rendez-vous pour Les Nuits de la Lecture 2026 : dix ans de célébration littéraire

La France se prépare à vivre l’événement phare de la promotion du livre et de la lecture : la dixième édition des Nuits de la Lecture, orchestrée par le Centre National du Livre (CNL).
Cette célébration, qui attire chaque année des milliers de participants, se tiendra du 21 au 25 janvier.
Un thème évocateur : Villes et Campagnes
Pour cette édition anniversaire, l’événement mettra à l’honneur le thème “Villes et Campagnes”. Ce thème invite les bibliothèques, les librairies, les musées, et les associations à organiser des événements variés, audacieux et accessibles à tous les publics, explorant les contrastes, les complémentarités et les liens entre les espaces urbains et ruraux dans la littérature.
Un duo de prestige pour le parrainage
Cette 10e édition sera placée sous le haut patronage de deux figures majeures de la littérature contemporaine, dont l’œuvre résonne particulièrement avec le thème “Villes et Campagnes” : Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé.
Ce couple littéraire incarnera la richesse des contrastes thématiques de cette édition.
Nuits de la lecture – Au programme
Le principe des Nuits de la Lecture est d’ouvrir les lieux du livre en soirée et d’offrir des expériences inédites. En 2026, le programme s’annonce particulièrement riche, permettant d’explorer le thème :
Lectures Musicales : Des textes lus en synergie avec des musiciens, créant une ambiance immersive, et mettant en scène la vie rurale ou l’effervescence citadine.
Ateliers Créatifs : Des initiations à l’écriture, au conte, ou à la fabrication de livres, avec un focus sur les paysages littéraires.
Rencontres d’Auteurs : Des échanges privilégiés avec les écrivains autour de leurs œuvres et du thème annuel (par exemple, des romans du terroir ou des dystopies urbaines).
Chasse au Trésor et Jeux de Piste : Des activités ludiques pour explorer les bibliothèques et les librairies autrement. Voir le programme.
