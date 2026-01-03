Conseil de lecture – 3 romans de fantasy et Romantasy à lire au chaud sous la couette

Vous avez envie de déconnecter ? Envie de se faire plaisir ou d’utiliser sa carte cadeau reçue pendant les fêtes ?
Ne bougez pas, vous trouverez ici des romans à l’univers captivant, et (pour la plupart) disponibles dans de véritables écrins grâce à une fabrication très soignée.
Voici une sélection de 3 romans Fantasy ou Romantasy. La semaine prochaine vous en découvrirez trois autres.
La voie éternelle T1 : La disciple du corbeau, de Antonia Hodgson (Bragelonne). Le Chevalier et la Phalène, de Rachel Gillig (De Saxus). The Notorious Virtues, de Alwyn Hamilton (Elegy).
La voie éternelle T1 : La disciple du corbeau
Pourquoi le lire ?
Un univers de fantasy original, dense mais qui sait rester accessible. Un scénario prenant et hors des sentiers battus où la voix du corbeau a son importance. Des personnages complexes, imparfaits et crédibles – ce qui renforce l’expérience de lecture.
Résumé de l’histoire
Envolons-nous jusqu’à l’empire d’Orrun, où, après vingt-quatre ans de paix, le règne de Bersun doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l’île impériale, sept candidats s’affrontent afin de prendre sa place. À l’image de leurs Maisons respectives, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels ; les meilleurs qui soient.
Puis l’un de ces candidats est assassiné.
Il revient à Neema Kraa, l’étrange et brillante Érudite de l’empereur, de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère vieux de plusieurs générations, tout en s’efforçant de battre six guerriers dont chacun recèle ses parts d’ombre et ses ambitions, y compris celui qu’elle a toujours aimé. Neema se croit seule. Pourtant nous pouvons l’aider… si toutefois elle l’accepte.
Si elle réussit, elle obtiendra le trône. Si elle échoue, c’est la mort qui l’attend. Mais nous ne le permettrons pas. Nous sommes le Corbeau, et nous sommes magnifique.
Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici.
Le Chevalier et la Phalène, tome 1
Pourquoi le lire ?
Une romantasy à l’univers gothique riche. Une plume poétique particulièrement efficace. Un personnage central courageux et son love interest cynique.
Bonus : pour toutes les bourses (déjà disponible en relié, en broché et même en poche).
Résumé de l’histoire
Il était une fois une cathédrale, où six prêtresses priaient les Augures. Chaque jour, elles se noyaient, et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur, et de liberté. Car les prophétesses d’Aisling exerçaient pendant dix ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C’était la promesse qu’on leur avait faite.
Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale, en quête de présages. En dépit des règles, Six, l’une des devineresses, conclut un marché avec le plus rustre d’entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître.
Accompagnées de cet arrogant chevalier, Six et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les Augures eux-mêmes, pour retrouver ses sœurs. Puis son monde s’écroula. Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici.
The Notorious Virtues
Pourquoi le lire ?
Premier tome d’une duologie young adult. Tournois à enjeux mortels, trahisons, secrets et magie : tout ce qu’il faut pour donner de l’élan (et une pointe d’originalité) à sa lecture.
Résumé de l’histoire
“L’héritière de la fortune et de la magie sera choisie au moyen d’un tournoi – un concours de vertus. Vous êtes une Holtzfall, Lotte. Vous avez le droit de prétendre au titre autant que n’importe laquelle de vos cousines. Voilà pourquoi votre mère vous a envoyé chercher. Et voilà pourquoi le reste de la famille souhaite votre mort. “L’une vient de perdre sa mère, l’autre vient de la découvrir. Laquelle, de la richissime Nora, née sous les flashs des paparazzis, ou de Lotte, l’orpheline illégitime, deviendra l’héritière de la redoutable Mercy Holtztall, qui règne sur la cité de Walstadt ? Rivalités familiales en cascade, trahisons en tout genre, soubresauts révolutionnaires… autant de menaces sur la route des deux cousines. Mais dans ce royaume cerné par des bois inquiétants, le danger ne vient pas toujours de là où on l’attend. L’heure de la fin des maîtres aurait-elle sonné ? Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici.
