Honor Magic 8 Lite – Un smartphone ultra résistant et avec une énorme batterie

Honor commence très fort l’année 2026 avec le Honor Magic 8 Lite. Je vous dis tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau champion du segment milieu de gamme.
Honor lance le Honor Magic 8 Lite. La marque a revu sa copie par rapport au Magic 7 Lite. Il y a un véritable fossé entre les caractéristiques des deux smartphones.
Apparence premium, ultra résistant et avec une autonomie impressionnante, le Honor Magic8 Lite repousse les limites de son prédécesseur.
Je suis allé éprouver les capacités du Honor Magic 8 Lite au-delà du cercle polaire arctique. En attendant mon test, je vous propose de découvrir de quoi il est capable et ses caractéristiques complètes.
Honor Magic 8 Lite – Un design repensé
Le Honor Magic 8 Lite revient avec un design modifié. Désormais, l’avant et l’arrière du smartphone sont plats. Il adopte un design dans l’ère du temps. Il pèse 189 g et mesure 7,76 mm d’épaisseur. C’est une vraie prouesse surtout compte tenu de la taille de sa batterie.
Honor Magic 8 Lite – Un smartphone très résistant
Le Honor Magic 8 Lite résiste aux chutes jusqu’à 2,5 mètres de hauteur. Le smartphone ne craint ni l’eau ni la poussière. Le Magic 8 Lite est certifié IP66, IP68, IP69 et IP69K. Le froid extrême, la glace ou l’eau chaude ne lui font pas peur.
Vous pouvez voir de quoi il est capable dans notre vidéo tournée à Tromsø en Norvège. Il n’a peur de rien.
Après un petit moment passé sur la glace avec des températures extrêmes (ressenti -20°C), le Magic 8 Lite s’est offert un peu de détente dans un bain d’eau chaude. Le smartphone a été immergé dans une eau à 50°C et il fonctionnait sans aucun problème.
Un écran premium
Au-delà de son côté baroudeur, le Honor Magic 8 Lite bénéficie d’un splendide écran OLED de 6,79 pouces. La surface d’affichage atteint 94,6% grâce à des bords noirs qui ne dépassent pas 1,3 mm. Cette dalle possède une résolution de 2640 x 1200 pixels avec des pics de luminosité de 6000 nits.
On trouve sous la coque un processeur Snapdragon 6 Gen 4 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’appareil photo du Magic 8 Lite repose sur un capteur principal de 108MP avec OIS et un ultra grand-angle de 5MP.
Une batterie énorme
Le Honor Magic 8 Lite embarque une énorme batterie de 7500 mAh. Grâce à elle, Honor annonce une autonomie qui peut aller jusqu’à 3 jours. Elle est compatible avec la recharge 66W et la recharge inversée de 7,5 W.
Pour connaître le prix , vous devrez patienter encore un peu, jusqu’au 15 janvier, mais Honor a fait très fort (voir ici). Je vous donne rendez-vous rapidement pour savoir ce qu’il vaut vraiment avec un test complet.
Honor Magic 8 Lite – La fiche technique complète
|Honor Magic8 Lite – 5G
|Ecran
|6,79 pouces OLED (60Hz -> 120Hz)
|Définition
|1200 x 2640 pixels – pics 6000nits – 110% DCI-P3
|Processeur
|Snapdragon 6 Gen 4
|RAM
|8Go
|Stockage
|256/512 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|108MP (f/1.75) OIS + UGA 5MP (f/2.2) – Vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|16MP (f/2.45)
|IP68
|IP68, IP69, IP69K
|Batterie
|7500mAh
|Charge rapide
|66W, inversée 7,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6 (802.11 ax) et 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – Magic OS 9
|Dimensions
|161,9 x 76,1 x 7,76mm – 189g