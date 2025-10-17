Honor Magic 8 Pro – Un bouton IA, un super zoom nocturne et plus encore

Honor a dévoilé officiellement la série Magic 8 qui comprend le très attendu Magic 8 Pro. Il arrive avec plusieurs fonctions inédites.
Le Honor Magic 8 Pro a été lancé en Chine. Il arrivera en début d’année prochaine en France. Les annonces faites par Honor nous mettent déjà l’eau à la bouche.
Honor confirme la présence d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 ainsi que celle d’une batterie de 7200 mAh. Cette dernière est épaulée par trois puces de gestion de l’énergie Honor E2 qui optimisent la tension, la dissipation thermique et la durabilité avec l’aide de l’IA.
Honor Magic 8 Pro – Une intelligence artificielle nouvelle génération
L’intelligence artificielle occupe justement une place très importante dans le Honor Magic 8 Pro. Un agent IA nouvelle génération fait son apparition. Baptisée Yoyo, cette IA qui est censée être auto-évolutive.
Yoyo peut exécuter automatiquement plus de 3000 scénarios différents. L’IA comprend le contexte et agit de manière autonome. Elle sait effectuer des tâches complexes à plusieurs niveaux.
Honor donne des exemples de requêtes : « Retrouve toutes mes captures d’écran et supprime celles qui sont floues » ou « Résume mes dépenses de la semaine et envoie-les à mon responsable ».
L’assistant Yoyo est à portée de doigt grâce à l’apparition d’un bouton IA inédit personnalisable. Il permet de lancer par exemple la détection vidéo IA.
Un téléobjectif qui voit la nuit et ultra-stable
L’intelligence artificielle intervient aussi dans l’appareil photo du Magic 8 Pro. Le smartphone bénéficie d’un téléobjectif Ultra Night 200 MP (1/1.4’’ et grande ouverture de f/2.6) avec des capacités décuplées grâce à l’IA.
Il capte plus de lumière et surtout il bénéficie d’une stabilité record. Certifié CIPA 5.5, ce téléobjectif offre une précision de détection améliorée de 400%.
Sur le papier, le Honor Magic 8 Pro apparaît très alléchant. J’espère qu’il ne perdra pas en route quelques fonctionnalités IA en arrivant en Europe. J’ai hâte de le tester.