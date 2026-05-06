Anker Nano – Un chargeur intelligent pour iPhone 17 Pro et cie, la démo en vidéo

Le Anker Nano est un chargeur intelligent pour iPhone 17 et autres. Découvrez comment il fonctionne dans notre vidéo de démo.
Anker a dévoilé une multitude de nouveaux appareils à l’occasion d’une journée portes ouvertes. J’ai repéré parmi eux le chargeur Anker Nano. Ce petit boîtier intelligent est plein de ressources. Suivez ce lien pour l’acheter.
Anker Nano – Pour quels iPhone ?
Il prolonge la durée de vie de votre iPhone. Il reconnaît le modèle d’iPhone branché et il adapte la charge en conséquence.
Le chargeur Anker Nano reconnaît les :
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iPhone 17 – iPhone 17 Pro – iPhone 17 Pro Max
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iPhone 16 – iPhone 16 Plus – iPhone 16 Pro – iPhone 16 Pro Max
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iPhone 15 – iPhone 15 Plus – iPhone 15 Pro – iPhone 15 Pro Max
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iPad Pro 11″ (2024 / 2023 / 2021 / 2020)
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iPad Pro 12,9″ (2022 / 2021 / 2020)
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iPad Pro 13″ (2024)
Après analyse de la batterie, son écran couleur affiche l’état de la charge. La vitesse s’ajuste en temps réel pour s’adapter aux besoins énergétiques de l’appareil. La charge sera plus rapide si le niveau de la batterie est faible.
Le Anker Nano supporte une vitesse maximale de 45 W et il est pourtant 47 % plus petit et 20 % plus léger qu’un chargeur Apple 30 W. Vous pouvez également choisir entre différents modes de charge grâce à un bouton physique.
Plutôt qu’un long discours, je vous propose de découvrir comment il fonctionne dans notre vidéo de démonstration.
Le chargeur Anker Nano est au prix de 39,99 € et il est disponible !
Suivez ce lien pour l’acheter.