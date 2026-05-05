Honor 600 Pro X Molly la collab Kawaii, le smartphone en précommande

Honor présente une édition limitée de son nouveau smartphone : le Honor 600 Pro Molly.
Née d’une collaboration exclusive avec Pop Mart, la marque iconique de la culture collective mondiale, cette édition marque la rencontre entre technologie de pointe et univers onirique.
A la surprise générale Honor a choisi de s’associer à cette icône de la pop culture pour créer une édition limitée aussi exclusive que inattendue. Il est en précommande en nombre très limité. Suivez ce lien exclusivement.
Honor 600 Pro – Quand Tech et Pop Culture se marient
Ce smartphone collector s’inspire des trois univers imaginaires de Molly:
-Paradis, où se mêlent fantaisie et joie.
-Aventure, une échappée féerique entre rêve et réalité.
-Planète, un voyage interstellaire hors du commun.
Les univers prennent vie à travers des filigranes exclusifs intégrés directement à l’appareil photo. Chaque cliché se transforme en souvenir véritablement unique. Des thèmes interactifs font également évoluer MOLLY sur l’écran au fil de la journée, glissant une touche d’enchantement dans chaque instant du quotidien.
Mais derrière ce design d’exception se cache une fiche technique digne des plus grands. Le Honor 600 Pro Molly rivalise avec les meilleurs smartphones du marché.
Son triple capteur photo de 200 mégapixels capture chaque aventure avec une précision saisissante, tandis que sa batterie de 6 400 mAh et sa recharge rapide 80W garantissent une autonomie à toute épreuve.
Livré dans un coffret cadeau exclusif pensé comme un véritable moment d’ouverture magique, ce smartphone s’adresse autant aux passionnés de technologie qu’aux collectionneurs et aux amoureux de la culture pop.Le smartphone est à 999.90€, tentez le code A10FANS pour obtenir 10%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Découvrez aussi notre test du nouveau Honor 600 ici.