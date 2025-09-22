Astuces – Comment afficher toutes les applis sur l’écran extérieur du Galaxy Z Flip 7 ?

Le Galaxy Z Flip 7 a un grand écran extérieur, mais Samsung a limité son affichage. Je vous dévoile l’astuce pour lancer toutes les applications sur l’écran extérieur.
Désormais, le Galaxy Z Flip 7 possède un grand écran extérieur. Sa diagonale passe de 3,4 pouces à 4,1 pouces. Ça change tout. La dalle recouvre 84 % de l’appareil quand il est refermé.
Libérez l’écran extérieur du Galaxy Z Flip 7
Dans l’absolu, sa taille permet d’utiliser toutes les applications sans se sentir à l’étroit. Samsung en a décidé autrement. Pour une raison étrange, la firme coréenne a bridé le contenu sur cet écran.
Il se limite nativement aux notifications et à quelques widgets. Cette décision a sans doute été prise pour préserver la batterie, mais elle est frustrante. Vous pouvez ouvrir des widgets comme Now Brief, les contacts, le calendrier, la bourse, Health, la galerie, la météo, le téléphone, Notes ou encore Outlook. Pour le reste, il faut ruser, mais j’ai la solution.
Heureusement, il existe un moyen très simple pour lancer toutes les applications sur l’écran extérieur. Youtube, Internet, Netflix, Maps, les portes de Google Play s’ouvrent à vous. Je vous explique comment faire.
Cette procédure fonctionne également sur les anciens Galaxy Z Flip.
Comment débloquer l’écran extérieur du Galaxy Z Flip 7 ?
-Rendez-vous sur le Play Store de Google et cherchez l’application Good Lock. C’est une application officielle Samsung pour personnaliser les smartphones.
-Ouvrez Good Lock et faites défiler la liste d’applis vers le bas.
-Arrêtez-vous sur Multistar et téléchargez-la.
-Ouvrez l’icône Multistar et sélectionnez « I love Galaxy Foldable » puis “Launcher Widget”.
-Choisissez toutes les applications que vous souhaitez afficher sur l’écran externe.
-Retournez dans les paramètres du Galaxy Z Flip 7 et sélectionnez le menu dédié à l’écran externe.
-Ajoutez le widget Good Lock Launcher dans l’une des fenêtres. Désormais, vous pouvez accéder à toutes les applications à partir de l’écran externe.
